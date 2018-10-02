Над «рупорами» Кремля в Украине сгущаются тучи 2 октября 2018 г. источник 0 0

На фоне обвинений телеканалов 112 Украина и NewsOne в прокремлевской пропаганде петиция с требованием прекратить их антиукраинскую деятельность на сайте Верховной Рады досрочно набрала рекордное количество подписей.