Политика

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Над «рупорами» Кремля в Украине сгущаются тучи

Над «рупорами» Кремля в Украине сгущаются тучи
На фоне обвинений телеканалов 112 Украина и NewsOne в прокремлевской пропаганде петиция с требованием прекратить их антиукраинскую деятельность на сайте Верховной Рады досрочно набрала рекордное количество подписей.
Как заявил председатель парламента Андрей Парубий, вопрос информационной безопасности сейчас является очень важным, так как часть информационного пространства Украины используется РФ для подрывной деятельности.

По его словам, теперь петиция будет передана на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады.

"Что касается петиции: да, петиция, которая касается информационной безопасности, набрала на сегодняшний день рекордное количество голосов… Я дал поручение на согласительном совете комитету, чтобы он подготовил предложения, которые могут стать или проектом постановления, или проектом закона. После того, как эти предложения будут готовы, я тоже их неотложно поставлю на рассмотрение Верховной Рады", - рассказал спикер.

Ранее сообщалось, что телеканалу NewsOne вынесли предупреждение за хвалебный комментарий о российской авиации в Сирии.

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