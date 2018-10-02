Общество

  • 279
    •  / 

Синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

Синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
В среду, 3 октября, в Украине прогнозируются дожди и сильный ветер. Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в западных областях – +9 +14 градусов. На остальной территории Украины будет тепле. На севере – +11 +16 градусов, в центре – +14 +20 градусов. Теплее всего будет на востоке и юге: в восточных областях – +19 +22 градуса, в южных – +19 +23.

Днем в центральной части и на юге Украины существенных осадков не прогнозируется.

В то же время, в Киеве ближайшей ночью и утром ожидается дождь, днем небо прояснится, вечером – облачная влажная погода. Температура в столице ночью составит +8 +10 градусов, днем - достаточно прохладно, всего +10 +13 градусов и ветер.

Ближе к выходным, по словам Диденко, в Киеве потеплеет.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3263.93 грн
100 USD 2827.63 грн
10 RUB 4.3354 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи