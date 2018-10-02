Синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни 2 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В среду, 3 октября, в Украине прогнозируются дожди и сильный ветер. Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в западных областях – +9 +14 градусов. На остальной территории Украины будет тепле. На севере – +11 +16 градусов, в центре – +14 +20 градусов. Теплее всего будет на востоке и юге: в восточных областях – +19 +22 градуса, в южных – +19 +23.



Днем в центральной части и на юге Украины существенных осадков не прогнозируется.



В то же время, в Киеве ближайшей ночью и утром ожидается дождь, днем небо прояснится, вечером – облачная влажная погода. Температура в столице ночью составит +8 +10 градусов, днем - достаточно прохладно, всего +10 +13 градусов и ветер.



Ближе к выходным, по словам Диденко, в Киеве потеплеет.