Колонию посетили представители благотворительного фонда 2 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№ 54)» посетили представители Всеукраинского благотворительного фонда «Деполь Украина».

Целью визита в учреждение было оказание помощи осужденным, которые скоро освобождаются и могут столкнуться с проблемой беспризорности. Женщины имели возможность поделиться своими проблемами с представителями фонда, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. В конце все присутствующие осужденные получили подарки.



– Деятельность фонда "Деполь" направлена на поддержку людей, которые остались без крова, и самых незащищенных людей по всему миру. Такие фонды работают в Великобритании, Ирландии, Франции, Словакии, Украине и США, - отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.