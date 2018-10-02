Общество

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Колонию посетили представители благотворительного фонда

Колонию посетили представители благотворительного фонда
Государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№ 54)» посетили представители Всеукраинского благотворительного фонда «Деполь Украина».
Целью визита в учреждение было оказание помощи осужденным, которые скоро освобождаются и могут столкнуться с проблемой беспризорности. Женщины имели возможность поделиться своими проблемами с представителями фонда, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. В конце все присутствующие осужденные получили подарки.

– Деятельность фонда "Деполь" направлена на поддержку людей, которые остались без крова, и самых незащищенных людей по всему миру. Такие фонды работают в Великобритании, Ирландии, Франции, Словакии, Украине и США, - отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.

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