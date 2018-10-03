Общество

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В Харькове презентуют «Информационную прививку»

В Харькове презентуют «Информационную прививку»
«Информационная прививка» — комплексную программу с таким названием решили внедрить в Харькове, дабы обезопасить детей от угроз, подстерегающих в интернете.
Такое решение в Харьковском горсовете  приняли представители мэрии, ювенальной превенции, общественных организаций, специалисты в области кибербезопасности на рабочем совещании «Влияние современных информационных технологий на физическое состояние и психическое развитие детей и подростков. Ответственность взрослых».

По словам вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, на сегодняшний день проблема безопасного пребывания детей в интернете — одна из самых актуальных и злободневных, и решать ее надо начиная с семьи.

— Любой ребенок должен проводить наибольшее количество времени в семье, но не у всех это получается. Иногда родителям не хватает времени на детей, независимо от их социального статуса и места работы, - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

В такой ситуации дети с головой уходят в интернет. И проблема эта, по мнению вице-мэра, касается как детей из обеспеченных семей, так и тех, кто не имеет свободного доступа к сети дома.

К разработке «Информационной прививки» привлекают все профильные структуры города, представителей ювенальной превенции, общественных организаций, психологов и специалистов в области IТ. Первые наработки презентуют через две недели.

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