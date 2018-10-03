«Справедливости нет!»: Дронов сделал эмоциональное заявление в суде по ДТП в Харькове 3 октября 2018 г. источник 0 0

На заседании Киевского районного суда Харькова впервые выступил второй обвиняемый в совершении смертельного ДТП в Харькове в октября 2017 года — Геннадий Дронов. Свою речь он читал с листа, при этом плакал и сильно нервничал.

Своей вины в совершении смертельной аварии Дронов не признал, тем не менее подтвердил готовность «по возможности» возместить моральный ущерб потерпевших.



Также он заявил, что случившееся сломало его жизнь.



«То, что я не признаю вины, не может быть отягчающим обстоятельством. Я не считаю себя виноватым с точки зрения обвинения. Но я считаю себя виновным как человек. Тысячу раз пожалел, что оказался в тот вечер в том месте и в том, что родился», — сказал Дронов на суде.



Он рассказал, что в роковой вечер ехал с работы по обычному маршруту, и двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км в час.



При этом Дронов напомнил, что следствие так и не установило скорость автомобиля Зайцевой.



«Я ехал, как все… Я не мог предположить, что через 2−3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке. Я не мог ничего сделать, даже не понял, что произошло. Ни суд, ни следствие, ни прокурор не смогли установить скорость Lexus. Как можно осудить человека по воображаемым обстоятельствам? Если мы хотим справедливости, то ее нет», — сказал водитель.



Напомним, жертвами ДТП в Харькове 18 октября 2017 года, которое совершила студентка Елена Зайцева на Lexus, стали пятеро человек, которые погибли на месте, а шестая жертва аварии умерла после недельной комы.



Следствие установило, что автомобиль второго участника ДТП Геннадия Дронова, который столкнулся с авто Зайцевой, в результате чего Lexus вылетел на тротуар, двигался на желтый цвет светофора.