На отстроенном стадионе «Авангард» прошел турнир на Кубок президента 3 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Петр Порошенко посетил город Дергачи, где поздравил юных футболистов – участников Всеукраинского турнира по футболу на Кубок президента Украины и вручил награды призерам.

Стадион вернули в собственность территориальной громады и капитально отремонтировали в 2018 году, обновив всю инфраструктуру, зрительские трибуны и поле. К открытию стадиона приурочили соревнования на Кубок президента Украины. Участие в турнире приняли футбольные команды детей 2008–2009 годов рождения из разных регионов страны. Победу в турнире завоевала харьковская команда «Металлист 1925» 2008–2009 годов рождения, вторыми стали футболисты команды «Темп» из Энергодара Запорожской области.



Поздравив лучших спортсменов, президент также отметил качество проведенных на стадионе работ.



– Новый стадион – с хорошим полем, хорошей инфраструктурой – открывается с соревнований на Кубок президента. Жители Дергачей могут подтвердить, что они долго этого ждали. Давным-давно стадион был разрушен, затем перепродан частной компании, и громада была лишена возможности заниматься на этом стадионе спортом. Затем - объединение усилий. Президент попросил Юлию Александровну, главу ХОГА, она обратилась к частным партнерам, чтобы они подумали, как сделать качественный вклад для громады. Очень хорошо, что они откликнулись, что интересы громады не остаются без реакции, что власть сегодня повернута лицом к обществу, и дети теперь имеют возможность проводить здесь такие фантастические турниры, - сказал глава государства.