США готовы уничтожить секретное оружие Путина 3 октября 2018 г. источник 0 0

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Россия должна прекратить скрытую разработку запрещенных договором крылатых ракет, в ином случае США будут готовы уничтожить их до первого применения.

Вашингтон считает, что Россия разрабатывает крылатые ракеты наземного базирования в нарушение договора 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности. Москва последовательно отрицает обвинения в нарушении, передает Reuters.



По словам Кэй Бэйли Хатчисон, Вашингтон по-прежнему привержен дипломатическому решению вопроса, но готов рассмотреть военный ответ, если Россия продолжит нарушать бессрочный договор, заключенный между США и СССР.



"На этом этапе мы смотрим на возможность уничтожить [российскую] ракету, которая способна поразить любую из наших стран", - сказала она.



Напомним, что, по данным Пентагона, Россия развернула на своей территории крылатые ракеты наземного базирования, несмотря на то, что это нарушает российско-американский договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия разрабатывает новую ракету наземного базирования большого радиуса действия.



Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США. Документ подразумевает, что обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые ракеты, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.