«Металлист 1925» выбыл из Кубка Украины 3 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На прошедшей неделе харьковский «Металлист 1925» сыграл два матча в рамках двух различных национальных соревнований, добившись в них прямо противоположных результатов.

В среду в Калуше на Ивано-Франковщине подопечные Александра Горяинова встречались с одноименным местным клубом в рамках третьего этапа розыгрыша Кубка Украины. Выступающие во второй лиге хозяева поля оказали гостям, у которых на поле вышли футболисты, имеющие мало игровой практики в первенстве страны, серьезное сопротивление. Основное время поединка завершилось вничью — 0:0, а в конце дополнительной 30-минутки, на 116-й минуте, Даниил Кныш поразил ворота Дениса Дьякова, принеся «Калушу» победу — 1:0 и путевку в следующий раунд Кубка Украины.



- Даже не знаю. Мы приехали, была задача пройти в следующий этап Кубка Украины. Привезли футболистов, которые мало играли в чемпионате. По самой игре, по желанию, самоотдаче - претензий нет. Не совсем то, чего мы требуем от ребят, в большей степени они не выполнили установку. На это есть и объективные, и субъективные причины, ведь подготовки к Кубку у нас не получилось. Ехали долго, сначала переезд в Ковалевку, оттуда в Ивано-Франковск, испортилась погода, и тренировались на искусственном поле, вчера вообще в каком-то селе. Подготовки не было, возможно, это повлияло, не сложилось выполнить поставленную задачу и пройти дальше, - подвел итоги поединка и.о. главного тренера «Металлиста 1925» Александр Горяинов.



А в минувшее воскресенье в матче 11-го тура первенства страны в первой лиге «Металлист 1925» принимал на стадионе «Металлист» команду МФК «Николаев» и одержал победу с минимальным счетом - 1:0. Единственный мяч забил на 8-й минуте Сергей Давыдов после отличного прохода по флангу и передачи Олега Синицы. В конце матча, на 83-й минуте, харьковчане имели великолепную возможность увеличить счет. Олег Синица вывел Дмитрия Сулу один на один с вратарем Денисом Старченко, но Дмитрий отправил мяч мимо ворот.



- Не хочется говорить об игре под влиянием эмоций, но она понравилась. Было достаточное количество голевых моментов, впрочем, конечно, нам есть над чем работать, и мы будем это делать. Надо «подтягивать» реализацию созданных моментов и выход из обороны в атаку. Но в целом, еще раз скажу, мне игра понравилась, надеюсь, что зрителям — тоже, - сказал на послематчевой пресс-конференции Александр Горяинов.



Набрав в десяти матчах 19 очков, харьковчане занимают четвертое место. В субботу, 6 октября, в пригороде Львова — Винниках — подопечные Александра Горяинова сыграют в рамках 12-го тура с местным «Рухом», находящимся с шестью очками на 13-й позиции в турнирной таблице.