Супрун развеяла давний миф о защитных свойствах хирургической маски

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook
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"Это довольно известный факт, впрочем, до сих пор многие уверенно утверждают: надевая маску, защищаем свои дыхательные пути от попадания возбудителей. Порой даже называют хирургическую маску соответствующей аббревиатурой - средство индивидуальной защиты", - объяснила Супрун.
По ее словам, хирургическая маска имеет определенные преимущества.
"Хирургическая маска защищает медика от больших капель и брызг биологических жидкостей пациента (при проведении различных процедур - от клинического осмотра в хирургических манипуляций или просто при контакте с пациентом в коридоре)", - сказала Супрун.
Она добавила, маска уменьшает количество и расстояние, на которое распространяются большие капли. "То есть предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей", - отметила Супрун.
Супрун объяснила, что маску необходимо одевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях, или тем, кто осуществляет оперативные вмешательства.
"Хирургическая маска не предназначена для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть она не защищает от болезней тех, кто собственно ее одевает", - уточнила Супрун.
И.о. министра здравоохранения добавила, что это четко прописано в стандарте Украины и соответствует европейским нормам.