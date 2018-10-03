Супрун развеяла давний миф о защитных свойствах хирургической маски 3 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Хирургическая маска не защищает от заражения болезнями. Это особенно важно осознавать в период, когда многие люди начинают болеть простудой и гриппом.