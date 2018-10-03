Здоровье

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Супрун развеяла давний миф о защитных свойствах хирургической маски

Супрун развеяла давний миф о защитных свойствах хирургической маски
Хирургическая маска не защищает от заражения болезнями. Это особенно важно осознавать в период, когда многие люди начинают болеть простудой и гриппом.
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Это довольно известный факт, впрочем, до сих пор многие уверенно утверждают: надевая маску, защищаем свои дыхательные пути от попадания возбудителей. Порой даже называют хирургическую маску соответствующей аббревиатурой - средство индивидуальной защиты", - объяснила Супрун.

По ее словам, хирургическая маска имеет определенные преимущества.

"Хирургическая маска защищает медика от больших капель и брызг биологических жидкостей пациента (при проведении различных процедур - от клинического осмотра в хирургических манипуляций или просто при контакте с пациентом в коридоре)", - сказала Супрун.

Она добавила, маска уменьшает количество и расстояние, на которое распространяются большие капли. "То есть предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей", - отметила Супрун.

Супрун объяснила, что маску необходимо одевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях, или тем, кто осуществляет оперативные вмешательства.

"Хирургическая маска не предназначена для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть она не защищает от болезней тех, кто собственно ее одевает", - уточнила Супрун.

И.о. министра здравоохранения добавила, что это четко прописано в стандарте Украины и соответствует европейским нормам.

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