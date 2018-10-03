Общество

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В Харькове появился колл-центр по вопросам регистрации места проживания

В Харькове появился колл-центр по вопросам регистрации места проживания
Колл-центр, где можно получить консультацию по вопросам, касающимся регистрации места проживания, начал работать в Харькове.
Об этом 2 октября сообщил директор Департамента регистрации горсовета Олег Дробот.

По его словам, актуальность создания колл-центра обусловлена большим количеством обращений харьковчан в центры предоставления административных услуг именно за услугами в сфере регистрации места проживания.

«Часто харьковчанам приходится обращаться в ЦПАУ несколько раз – сначала за консультацией, потом за услугой. Консультация по телефону сэкономит горожанам время, а также оптимизирует поток заявителей в самих админцентрах», - отметил Олег Дробот.

Харьковчане могут обратиться на горячую линию по любым вопросам, связанным с регистрацией места проживания.

«По телефону можно получить консультацию относительно пакета документов для регистрации/снятия с регистрации места проживания, размера административного сбора, времени получения услуги. Также администраторы колл-центра помогут в случае возникновения вопросов об онлайн-сервисах департамента, в частности, о заказе справки о регистрации места проживания через Портал электронных сервисов Харькова», - сообщил Олег Дробот.

Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерыва. Номер телефона колл-центра: 0-800-304-304.

Напомним, услуги по регистрации места проживания в Харькове предоставляются по «мгновенному» принципу, в день обращения. Также справку о регистрации места проживания можно получить не выходя из дома, заказав онлайн-услугу на Портале электронных сервисов Харькова.

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