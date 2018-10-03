Глава одного из районов Харьковской области оказался российским шпионом 3 октября 2018 г. источник 0 0

Служба безопасности Украины разоблачила председателя одной из райадминистраций Харьковской области, который был завербован спецслужбами Российской Федерации.

Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко во время брифинга.



«СБУ разоблачила, задокументировала и пресекла деятельность председателя одной из районных госадминистраций Харьковской области, который во время пребывания в 2015 году на территории временно оккупированной Республики Крым попал в поле зрения ФСБ РФ и был ими завербован», – сказал он.



По словам Виктора Кононенко, встречи чиновника с кураторами происходили на территории РФ и третьих стран.



По инициативе чиновника были созданы альтернативные организации ветеранов АТО, которые вместо помощи ветеранам занимались сбором информации, которая носит военный и мобилизационный характер.



«Так им удалось собрать списки участников АТО, которые были переданы заказчику, а он передал их российской стороне», – отметил Виктор Кононенко.



По словам представителя СБУ, передача этой информации РФ наносит существенный вред госбезопасности Украины.



Кроме того, в рамках досудебного расследования СБУ задокументировала наличие у чиновника двойного гражданства – в Крыму в 2015 году он получил паспорт РФ.



«По результатам расследования чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.111 УК, и планируется объявление его в розыск в связи с тем, что он скрывается сейчас на территории РФ», – добавил Виктор Кононенко.