Происшествия

  • 225
    •  / 

Глава одного из районов Харьковской области оказался российским шпионом

Глава одного из районов Харьковской области оказался российским шпионом
Служба безопасности Украины разоблачила председателя одной из райадминистраций Харьковской области, который был завербован спецслужбами Российской Федерации.
Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко во время брифинга.

«СБУ разоблачила, задокументировала и пресекла деятельность председателя одной из районных госадминистраций Харьковской области, который во время пребывания в 2015 году на территории временно оккупированной Республики Крым попал в поле зрения ФСБ РФ и был ими завербован», – сказал он.

По словам Виктора Кононенко, встречи чиновника с кураторами происходили на территории РФ и третьих стран.

По инициативе чиновника были созданы альтернативные организации ветеранов АТО, которые вместо помощи ветеранам занимались сбором информации, которая носит военный и мобилизационный характер.

«Так им удалось собрать списки участников АТО, которые были переданы заказчику, а он передал их российской стороне», – отметил Виктор Кононенко.

По словам представителя СБУ, передача этой информации РФ наносит существенный вред госбезопасности Украины.

Кроме того, в рамках досудебного расследования СБУ задокументировала наличие у чиновника двойного гражданства – в Крыму в 2015 году он получил паспорт РФ.

«По результатам расследования чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.111 УК, и планируется объявление его в розыск в связи с тем, что он скрывается сейчас на территории РФ», – добавил Виктор Кононенко.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3263.93 грн
100 USD 2827.63 грн
10 RUB 4.3354 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи