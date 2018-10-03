Харьков

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Лифты в Харькове требуют тотальной замены

Лифты в Харькове требуют тотальной замены
Текущий и капитальный ремонт лифтов, запланированный на 2018 год, продолжается.
По данным пресс-службы Харьковского горсовета, всего на этот год запланировано выполнить капитальный ремонт 177 лифтов  (42% выполнено на текущий период), заменить 339 купе-кабин (выполнено 60%), провести текущий ремонт 1 тыс. 161 лифта (выполнено 66%) и капитальный ремонт 371 системы диспетчеризации (выполнено 57%).

Самая большая проблема заключается в том, что 90% лифтов отработали свой срок эксплуатации и требуют замены оборудования. В то же время, по сравнению с 2016 годом показатели по выполнению капитального ремонта лифтов увеличились в 4 раза, по ремонту систем диспетчеризации – в 1,8 раза, по замене купе-кабин – в 1,3 раза, по текущему ремонту – в 2,5 раза.

Также в городе стало меньше случаев хищения лифтового оборудования. Если в 2017 году было зафиксировано 174 таких происшествия, то за восемь месяцев этого года – 92. Для предотвращения хищения выполняется комплекс работ – проводится замена дверей в лифтовых помещениях, устанавливаются решетки и системы сигнализации.

Напомним, что в этом году для специализированного коммунального предприятия «Харьковгорлифт» приобрели 13 новых аварийных автомобилей. В машинах есть все необходимые для ремонта инструменты, тепловизоры (позволяют дистанционно определять, в каком месте появился дефект кабеля, выявлять поломки в электрощитовых), лестницы разной высоты, в том числе девятиметровые, и другое оборудование.

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