Украина

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Кабмин определился с датой начала отопительного сезона в Украине

Кабмин определился с датой начала отопительного сезона в Украине
Кабинет министров Украины принял решение о начале отопительного сезона в стране с 15 октября.
Такое решение правительство приняло на своем заседании 3 октября.

"Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман, после чего решение было принято.

Гройсман также добавил, что важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.

"Для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно", – подчеркнул он.

Напомним, что жители Киева находятся без централизованных поставок горячей воды уже несколько месяцев. Это связано с процессом передачи целостного энергетического комплекса Киева от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.

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