Кабмин определился с датой начала отопительного сезона в Украине 3 октября 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров Украины принял решение о начале отопительного сезона в стране с 15 октября.

Такое решение правительство приняло на своем заседании 3 октября.



"Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман, после чего решение было принято.



Гройсман также добавил, что важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.



"Для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно", – подчеркнул он.



Напомним, что жители Киева находятся без централизованных поставок горячей воды уже несколько месяцев. Это связано с процессом передачи целостного энергетического комплекса Киева от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.