Технологии

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Харьковский политех получит от европейцев десятки миллионов евро

Харьковский политех получит от европейцев десятки миллионов евро
Европейский инвестиционный банк инвестирует в энергосбережение Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".
По информации пресс-службы вуза,  ХПИ - первый и пока единственный харьковский вуз (из семи), который участвует в проекте Украины и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Проект направлен на помощь украинским университетам эффективно использовать энергоресурсы.

В рамках проекта представитель Европейского инвестиционного банка (Бельгия) Николя Лапите посетил вуз, осмотрел все 48 объектов НТУ "ХПИ", участвующих в европейской программе, пообщался со студентами и молодыми учеными кафедры интегрированных технологий, процессов и аппаратов, провел ряд встреч с руководством вуза.

Как сообщил ректор ХПИ профессор Евгений Сокол, была проделана огромная работа по подготовке этого проекта. Вуз посетила группа из европейского аудита, которая изучила все предложения и полностью подтвердила расчеты, проведенные специалистами университета.

"Поэтому сейчас принято решение, в соответствии с которым выделяется первый транш в размере 22 миллиона евро для выполнения первой стадии работ, связанных с ресурсоэнергосбережением основных корпусов нашего студенческого городка. А дальше мы будем работать и решать те вопросы, которые приведут в соответствующие требования сегодняшнего дня состояние энергопотребления нашего университета", — отметил Сокол.

Ректор ХПИ рассказал, что участие в проекте Европейского инвестиционного банка решает для студентов вуза две важные задачи: улучшаются условия их обучения, а также появляется возможность получить не только теоретические знания в области ресурсоэнергосбережения, но и практические - связанные с самыми последними достижениями мировой науки.

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