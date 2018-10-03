Харьковский политех получит от европейцев десятки миллионов евро 3 октября 2018 г. источник 0 0

Европейский инвестиционный банк инвестирует в энергосбережение Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

По информации пресс-службы вуза, ХПИ - первый и пока единственный харьковский вуз (из семи), который участвует в проекте Украины и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Проект направлен на помощь украинским университетам эффективно использовать энергоресурсы.



В рамках проекта представитель Европейского инвестиционного банка (Бельгия) Николя Лапите посетил вуз, осмотрел все 48 объектов НТУ "ХПИ", участвующих в европейской программе, пообщался со студентами и молодыми учеными кафедры интегрированных технологий, процессов и аппаратов, провел ряд встреч с руководством вуза.



Как сообщил ректор ХПИ профессор Евгений Сокол, была проделана огромная работа по подготовке этого проекта. Вуз посетила группа из европейского аудита, которая изучила все предложения и полностью подтвердила расчеты, проведенные специалистами университета.



"Поэтому сейчас принято решение, в соответствии с которым выделяется первый транш в размере 22 миллиона евро для выполнения первой стадии работ, связанных с ресурсоэнергосбережением основных корпусов нашего студенческого городка. А дальше мы будем работать и решать те вопросы, которые приведут в соответствующие требования сегодняшнего дня состояние энергопотребления нашего университета", — отметил Сокол.



Ректор ХПИ рассказал, что участие в проекте Европейского инвестиционного банка решает для студентов вуза две важные задачи: улучшаются условия их обучения, а также появляется возможность получить не только теоретические знания в области ресурсоэнергосбережения, но и практические - связанные с самыми последними достижениями мировой науки.