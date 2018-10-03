Японские ученые близки к революционному решению проблемы бесплодия 3 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Группе японских исследователей удалось создать предшественника человеческой яйцеклетки из крови. Это настоящий прорыв в области науки. Правда, для того, чтобы полученные клетки оплодотворить, понадобится еще как минимум 10 лет исследований.