Американцы заинтересовались туристическим потенциалом Харькова

Рабочая встреча представителей Харьковского городского совета с членами рабочей группы по вопросам гостиничного бизнеса и туризма Американской торговой палаты в Украине прошла 2 октября в Киеве.
Харьков, по приглашению американской стороны, представила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская. Также во встрече приняли участие руководители и представители компаний-членов палаты.
Юлия Згурская выступила с презентацией международной деятельности Харьковского городского совета и туристического потенциала города.
Участники встречи обсудили передовые тенденции развития гостиничного бизнеса и туризма, а также внедрение передовых международных практик в своей работе.