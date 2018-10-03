Американцы заинтересовались туристическим потенциалом Харькова 3 октября 2018 г. источник 0 0

Рабочая встреча представителей Харьковского городского совета с членами рабочей группы по вопросам гостиничного бизнеса и туризма Американской торговой палаты в Украине прошла 2 октября в Киеве.

Харьков, по приглашению американской стороны, представила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская. Также во встрече приняли участие руководители и представители компаний-членов палаты.



Юлия Згурская выступила с презентацией международной деятельности Харьковского городского совета и туристического потенциала города.



Участники встречи обсудили передовые тенденции развития гостиничного бизнеса и туризма, а также внедрение передовых международных практик в своей работе.