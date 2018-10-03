В Харькове дорожает проезд на пригородных маршрутках

"Цены повышаются на междугородних маршрутах, где километраж выше и расход топлива больше. Ежедневно топливо дорожает на 50 копеек - одну гривну", - отметили в компании-перевозчике "Авто-Ови".
Так, цена на билет по маршруту Волчанск-Харьков через Старый Салтов вырастет с 44,35 до 53, 23 грн., Волчанск-Харьков через Вильчу - с 49,21 до 59,05 грн. Проезд по этому маршруту через Рубежное подорожает с 44,35 до 53,22 грн., сообщает Kharkiv Today
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Стоимость проезда на маршруте Волчанск - Верхний Салтов с 37,06 грн вырастет до 44,47.
Кроме того, в октябре подорожает проезд в маршрутках Змиева. Тариф вырастет на 40% и составит 7 грн. за поездку. Компания-перевозчик, ЧП "Транс-Сервис", поясняет рост стоимости проезда подорожанием топлива и запчастей.