Харьковчанин нокаутировал в Париже чемпиона мира по французскому боксу 3 октября 2018 г. источник 0 0

Финальный этап чемпионата Европы по французскому боксу (сават) прошел 29 сентября в городе Париже (Франция).

Спортсмены соревновались в разделе «комба» (полный контакт). В финале харьковчанин Никита Родионов встретился с чемпионом мира 2017 года и чемпионом Европы 2016 года по этому виду спорта, французом Кевином Альбертом, и в первом же раунде нокаутировал соперника.



Напомним, что первый этап чемпионата проходил 14-17 июня в городе Памье (Франция). В составе национальной сборной Украины выступили харьковчане Никита Родионов (весовая категория - до 75 кг) и Алена Гурьева (весовая категория - до 48 кг). Никита Родионов провел три боя с представителями Италии, Хорватии, Франции, а Алена Гурьева обошла представительниц Бельгии и Сербии. Оба спортсмена вышли в финал.



Для справки. Сават - французское боевое искусство, в котором в равной мере используются руки и ноги, комбинируются элементы западного бокса и удары ногами.