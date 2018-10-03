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Харьковчанин нокаутировал в Париже чемпиона мира по французскому боксу

Харьковчанин нокаутировал в Париже чемпиона мира по французскому боксу
Финальный этап чемпионата Европы по французскому боксу (сават) прошел 29 сентября в городе Париже (Франция).
Спортсмены соревновались в разделе «комба» (полный контакт). В финале харьковчанин Никита Родионов встретился с чемпионом мира 2017 года и чемпионом Европы 2016 года по этому виду спорта, французом Кевином Альбертом, и в первом же раунде нокаутировал соперника.

Напомним, что первый этап чемпионата проходил 14-17 июня в городе Памье (Франция). В составе национальной сборной Украины выступили харьковчане Никита Родионов (весовая категория - до 75 кг) и Алена Гурьева (весовая категория - до 48 кг). Никита Родионов провел три боя с представителями Италии, Хорватии, Франции, а Алена Гурьева обошла представительниц Бельгии и Сербии. Оба спортсмена вышли в финал.

Для справки. Сават - французское боевое искусство, в котором в равной мере используются руки и ноги, комбинируются элементы западного бокса и удары ногами.

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