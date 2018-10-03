Харьков

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В Харькове осуществляют грандиозную замену магистральных трубопроводов

В Харькове осуществляют грандиозную замену магистральных трубопроводов
45 км магистральных трубопроводов планируют заменить в этом году в Харькове.
Об этом 3 октября на совещании по подготовке города к работе в отопительный период 2018-2019 годов сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, на сегодняшний день уже во всех жилых домах коммунальной формы собственности завершен ремонт внутридомовых сетей водоснабжения, водоотведения и отопления. На завершающей стадии находятся и работы по перекладке главных тепловых артерий города, в частности, 94-й магистрали в Немышлянском районе.

«Впервые за много лет мы заменим в Харькове 45 км трубопроводов именно больших диаметров – 1000, 800, 600 и 400 мм. Для города это важная задача, потому что долгие годы эти сети никто не ремонтировал. Сегодня мы производим их перекладку, и к отопительному сезону они будут в рабочем состоянии, и по ним подадут теплоноситель», - подчеркнул Игорь Терехов.

Он также сообщил, что на сегодняшний день уровень заполняемости водой внутридомовых сетей составляет около 70%, и эта работа продолжается.

Напомним, старт отопительного сезона начнется в соответствии с погодными условиями. Первым тепло подадут в учреждения социальной сфери.

В ходе совещания первый вице-мэр поручил создать в Харькове аварийные бригады, которые будут состоять из специалистов КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковводоканал» и других коммунальных предприятий. Они будут выезжать на вызовы в случае порывов сетей при запуске тепла и быстро их устранять.

Кроме того, Игорь Терехов акцентировал внимание коммунальных и дорожных служб на своевременном устранении мест разрытий, особенно находящихся в центральной части города. Он поручил директору Департамента дорожного хозяйства в ближайшие дни заасфальтировать те участки дороги, где завершены ремонтные работы.

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