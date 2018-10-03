В Харькове и области стали больше платить налогов 3 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

За январь-сентябрь 2018 года в местные бюджеты Харьковской области поступило 10 407 300 000 гривен.

Это на 25,1%, или на 2 090,0 млн. грн больше прошлогоднего показателя. Ожидаемый показатель выполнен на 106,3%, дополнительно получено 618 млн. грн.



Как сообщили в Главном управлении госудаственной фискальной службы, основным источником поступлений в местные бюджеты является налог на доходы физических лиц. За 9 месяцев поступило 6,2 млрд. грн этого налога. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. обеспечен прирост на 22,6%, или на 1,1млрд. грн. Дополнительно получено 207, млн. грн., ожидаемый показатель выполнен на 103,5%.



Кроме того, в местный бюджет поступило единого налога – 1 7 млрд. грн, что больше аналогичного периода прошлого года на 356,2 млн.грн., платы за землю – 1, 2 мрд.грн., что больше соответствующего периода прошлого года на 45,0 млн.грн., и 220 млн.грн акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров.