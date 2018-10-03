«Они как мародеры»: Украина предъявила России жесткое требование 3 октября 2018 г. источник 0 0

Украина требует от Российской Федерации отдать акционерной госкомпании «Укрзализныця» 30 тыс. вагонов, из которых 85 были закуплены за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.



"Я хочу напомнить об ужасном факте, что российская агрессия привела к краже у «Укрзализныци» более 30 тысяч вагонов, которые остались на оккупированной территории. Тема этой кражи является одной из ключевых, в том числе и во время заседания экономической группы в Минске. Более того, мы требуем от Российской Федерации и полностью контролируемых ею боевиков отдать Украине эти вагоны. И, в частности, 85 новеньких вагонов, закупленных до 2014 году за кредит ЕБРР, который Украина еще должна оплачивать", - сказала она.



Геращенко отметила необходимость как можно скорее принять меры и рассказала, что на российских сайтах вовсю торгуют этим ворованным имуществом.



"Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи. Потому что представьте себе, что на российских и сепарских сайтах сейчас есть анонсы с предложениями: "Покупайте краденые в Украине вагоны".



Они как мародеры торгуют этим ворованным имуществом", - сказала она.