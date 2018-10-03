Светличная: за два года машиностроение области выросло на 25% 3 октября 2018 г. источник 0 0

3 октября глава ХОГА вместе с секретарем СНБО Украины Александром Турчиновым приняла участие в церемонии передачи Вооруженным силам Украины техники производства завода им. Малышева.

ВСУ получили более 20 единиц техники, произведенной харьковскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Юлия Светличная отметила, что сейчас рост объемов производства демонстрируют не только оборонные предприятия, но и вся машиностроительная сфера области.



«В целом за два года видим рост машиностроительной промышленности на 25%. Есть рост числа рабочих мест на предприятиях на 4000. И есть перспективы на будущее. Ведь по итогам Международного экономического форума, который недавно состоялся в Харьковской области, имеем договоренности и подписанные контракты почти на 6 млрд грн. Так что на харьковских предприятиях будут заказы и работа», - сказала глава ХОГА.



Она отметила, что, кроме контрактов с иностранными партнерами, харьковские предприятия получают и государственные заказы.



«Отдельно хочу выделить такие предприятия, как «Завод имени Малышева», «Турбоатом», «ФЭД», «Харьковский плиточный завод», «ХТЗ» и другие, которые сегодня как приобщаются к кооперационным заказам других предприятий, имеющих государственные заказы, так и ищут другие возможности для того, чтобы развиваться», - сказала Юлия Светличная.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, приветствуя участников церемонии передачи военной техники, поблагодарил руководство области, а также менеджмент и коллектив Харьковского завода им. Малышева.



«Спасибо руководству предприятия, которое работало над выполнением государственного оборонного заказа. Я благодарю губернатора Харьковской области за поддержку оборонного комплекса. И хочу поблагодарить работников предприятия, которые своими руками, своим профессионализмом обеспечивают надежный щит нашей страны», - сказал Александр Турчинов.



Он отметил, что за последние годы в Украине была восстановлена не только армия, но и предприятия оборонпрома.



«Я вспоминаю 2014 год, когда была разрушена армия и разрушен оборонпром. Оборонные предприятия были фактически доведены до банкротства. К большому сожалению, это была сознательная политика уничтожения оборонного потенциала нашего государства, уничтожения силовых структур, армии, уничтожения оборонных предприятий. И когда началась война, необходимо было не только восстановить Вооруженные силы. К большому сожалению, мы вынуждены были рассчитывать исключительно на собственные усилия. Исключительно на украинских патриотов, военных и производственников. Безусловно, Харьков - это промышленный центр, и это всегда был центр бронетанковой техники. И очень важно, что мы восстанавливаем этот потенциал».