Посол Мингарелли: Надеюсь, что Украина однажды станет членом Евросоюза 3 октября 2018 г. источник 0 0

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду, что Украина однажды станет членом ЕС.

Об этом Мингарелли заявил в среду, в Киеве.



"Нам необходимо объяснять преимущества Соглашения об ассоциации для простых граждан, потому что это влияет на улучшение жизни украинцев... Хочу напомнить, что наша цель - это постепенное приближение Украины к ЕС, надеюсь также, что однажды Украина сможет стать членом Европейского Союза", - сказал Мингарелли.



В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина уже достигла определенного прогресса в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.



"Какие-то у нас серьезные вещи получаются. Начиная с достижений в сфере реформирования энергетики, создания платформы для внедрения и использования энергоэффективных технологий, децентрализации, внедрения реформы судебной и государственной службы", - рассказала Климпуш-Цинцадзе и добавила, что существуют и некоторые трудности.



Напомним, ранее Мингарелли заявил, что странам-участницам Восточного партнерства сейчас не стоит рассчитывать на членство в ЕС, а отношения между Украиной и Евросоюзом должны опираться на равноценный вклад обеих сторон.