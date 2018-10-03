Вице-губернатор Черняк: У харьковских медиков резко выросла зарплата 3 октября 2018 г. источник 0 0

В Харьковской области подписано почти 1,5 млн деклараций между пациентами и врачами, еженедельно эта цифра увеличивается на 23-25 ​​тысяч.

"Мы рассчитываем, что с такими темпами сможем завершить подписную кампанию до конца года, чтобы следующий год медицинские учреждения могли начать в новых финансовых условиях", - рассказал заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.



Больше всего охвачено подписанием население Барвенковского (80,5%), Нововодолажского (76,7%), Дергачевского (74,5%), Золочевского (70,6%) районов.



По данным Черняка, средняя сумма, которую Национальная служба здоровья выделяет на пациента в Харьковской области, составляет 750 грн.



"Первички уже получают деньги в соответствии с количеством пациентов, с которыми подписаны соглашения. Финансирование учреждений увеличилось в 1,5 раза, заработная плата семейных врачей выросла в 2 - 2,5 раза и составляет сегодня 15-16 тыс. грн. Это при том, что врачи пока не набрали предельного количества пациентов", - рассказал заместитель руководителя области.



Он также отметил, что в районах появилась тенденция к увеличению количества семейных врачей. "За этот небольшой промежуток времени у нас уже есть увеличение на 0,5%, то есть специалисты заинтересованы в том, чтобы работать в селе в новых условиях финансирования", - сказал Черняк.



Относительно автономизации учреждений здравоохранения области, по состоянию на 27 сентября коммунальными неприбыльными предприятиями стали 148 учреждений (71,8%), из них 41 - областного подчинения, 67 заведений города Харьков и 40 заведений - в районах области.



Для центров первичной медико-санитарной помощи реорганизация является необходимым условием для заключения договора с Национальной службой здоровья. В районах области в неприбыльные предприятия преобразовано 31 из 36 ЦПМСП, другие находятся в стадии реорганизации.



Договоры с Национальной службой здоровья в целом по области подписали 60 предприятий - учреждений первичного звена, из них 34 поликлиники Харькова и 26 ЦПМСП в районах.



В районах области работают 644 врача первичного звена, в системе e-Health зарегистрировались 639 из них. Из 333 амбулаторий, функционирующих в структуре ЦПМСП, к e-Health подключены 326.