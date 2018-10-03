Теперь нарушения ПДД в Украине можно фиксировать с помощью фото- и видеоприборов 3 октября 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров расширил список приборов, которые могут применяться для фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах и использоваться как доказательство для привлечения нарушителей к ответственности.

Согласно принятому постановлению, разрешается использовать технику, которая определяет пространственно-временные координаты транспортного средства и аппараты с функцией фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.



В Кабмине отметили, что оценочная стоимость одного прибора может составить $15-40 тысяч, общая потребность в таких приборах составляет более 2 тысяч, а стоимость оценки соответствия приборов может колебаться от 8 тысяч до 120 тысяч гривен.



Ожидается, что введение автоматической фиксации нарушений ПДД повысит безопасность на дорогах.



На сегодня контроль за соблюдением ПДД проводится исключительно приборами TruCAM или Визир.