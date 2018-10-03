Обезвоживание: тысячам харьковчан отключат воду (адреса) 3 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части Слободского и Основянского районов Харькова 4 октября с 9:00 до 24:00 не будет воды.

В КП «Харьковводоканал» сообщили причину: ремонт на водопроводной магистрали на пересечении улицы Ньютона и проспекта Ландау.



В частности, воды не будет по адресам:



ул. Аэрофлотская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 10, 11, 12, 18;

пр. Гагарина, 203, 205, 205/1, 211, 316-в,б,г,д,е, 336;

ул. Ромашкина, 6, 6-а, 8, 8-а, 12, 14;

ул. Нестерова, 3, 4, 6, 8, 10;

пер. Пилотов, 1-а, 3, 5, 7-а, 7, 9, 11;

ул. Стартовая, 1, 3, 5, 7, 11;

пр. Льва Ландау, 3, 5, 7, 23, 27;

Мерефянское шоссе, 6, 8, 8-а, 17-а, б, в, з;

ул. Драгомировская, 4;

ул. Самолетная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17;

ул. Планерная, 14;

ул. Аэродромная, 7, 9, 19;

частный сектор: пр. Гагарина, 318-326, ул. Планерная, ул. Аэродромная, пер. Планерная, пер. Аэродромный, ул. Пилотов.