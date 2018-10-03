Пенитенциарии обсудили оказание правовой помощи осужденным 3 октября 2018 г. Павел Гусев 0 0

В конференц-зале филиала государственного учреждения «Центр пробации» в Харьковской области прошло заседание круглого стола.



Целью мероприятия было налаживание действенного взаимодействия по реализации Меморандума о сотрудничестве между администрацией Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, государственным учреждением «Центр пробации» и Координационным центром по предоставлению правовой помощи в оказании лицам, которые отбывают наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы, содержатся под стражей в местах предварительного заключения или находятся на учете в уполномоченных органах по вопросам пробации, бесплатной правовой помощи.



В работе круглого стола приняли участие руководители Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, государственного учреждения «Центр пробации» в Харьковской области, Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Луганской и Харьковской областях и заместители начальников государственных учреждений по социально-воспитательной и психологической работе.



Участники круглого стола обсудили насущные вопросы взаимодействия и сотрудничества, координации своих действий для достижения цели, установленной меморандумом.

Подводя итоги встречи, заместитель начальника Северо-Восточного межрегионального управления Валентина Вельцен подчеркнула, что оказание осужденным бесплатной правовой помощи является надежным ручательством соблюдения их прав, определенных Конституцией Украины и международными правовыми актами.