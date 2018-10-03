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«Спасибо за понимание!»: телеканал «Интер» обратился к своим зрителям

«Спасибо за понимание!»: телеканал «Интер» обратился к своим зрителям
Телеканал «Интер» опубликовал небольшое видеообращение к своим зрителям, в котором сообщается о вынужденном введение украинского языка.
Ролик опубликован на странице в Фейсбуке. В нем говорится о том, что телеканалу необходимо перевести 75% эфирного контента на украинский язык.

В обращении, записанном на русском языке, перечисляются программы, которые будут вестись на украинском языке. Подчеркивая, что необходимость вызвана законом Украины, телеканал благодарит свою аудиторию за понимание ситуации.

«Мы обязаны обеспечить 75% эфира с 07:00 до 22:00 программами и фильмами исключительно на украинском языке. В связи с этим мы должны перевести проекты «Вещдок», «Касается каждого» и «Жди меня. Украина» на украинский язык. В вечерних сериалах, советских фильмах, программах «Круче всех», «Орел и Решка», «Готовим вместе» и в специальных проектах мы сохраняем русский язык. Спасибо за понимание», — сообщил голос за кадром.

Решение перевести большую часть эфира на украинский канал обосновал законом №2054-VII, который обяжет Интер выполнять норму уже с 13 октября 2018 года.

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