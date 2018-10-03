Харьковчанки принесли Украине первое серебро 3 октября 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В Будапеште завершился юниорский FED CUP – командный чемпионат мира среди девушек по теннису.

В составе сборной Украины выступали исключительно харьковчанки: Даша Лопатецкая, Люба Костенко и Катя Рублевская. На групповом этапе харьковские теннисистки обыграли бронзовых призеров чемпионата Европы – команду Испании (3:0), а также сборные Марокко (2:1) и Австралии (2:1). В четвертьфинале украинки победили Латвию (2:1), причем Лопатецкая обыграла действующую чемпионку Европы Камилу Бартоне. В полуфинале украинские теннисистки взяли реванш у команды России за поражение в финале летнего Кубка Европы – 2:1, и третий год подряд поколение игроков 2002-2003 годов рождения в финале сошлось против сборной США.



В 2016 году в решающей паре победили украинки, в 2017-м дуэт выиграли американки. На этот раз в первом поединке Люба Костенко (№69 мирового юниорского рейтинга) обыграла десятую ракетку мира Алексу Ноэль, а Даша Лопатецкая (№26) в трех сетах проиграла Кори Гауфф (№4). И снова судьба золотых медалей решалась в парном поединке. Харьковчанки выиграли первый сет – 7:5, проиграли во втором – 4:6, вели на чемпионском тай-брейке – 8:5 и 9:8, но все же уступили - 9:11.



Американки защитили свой прошлогодний титул, а украинские девушки завоевали впервые в истории в возрастной категории до 16 лет серебряные медали чемпионата мира.