Спорт

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В Харькове начали продавать билеты на футбольный матч Украина-Чехия

В Харькове начали продавать билеты на футбольный матч Украина-Чехия
16 октября в 21:45 на стадионе ОСК «Металлист» состоится матч 3-го тура Лиги наций между национальными сборными командами по футболу Украины и Чехии.
С 3 октября приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона ОСК «Металлист» (ул. Плехановская, 65). Билеты доступны в кассах 1 и 2 с 9:00 до 19:00 без перерыва и выходных.

Приобрести билеты можно по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.

Для входа на стадион при себе вместе с билетом также нужно иметь один из удостоверяющих документов:

- паспорт гражданина Украины или другой страны;

- загранпаспорт Украины или другой страны;

- свидетельство о рождении (для детей до 16 лет) - копия;

- водительское удостоверение;

- именную банковскую карточку с фотографией;

- другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с ЗУ «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Организаторы обращают внимание болельщиков на то, что передавать свой именной билет другим лицам запрещено. Билеты обмену и возврату не подлежат. При повреждении билетов или возникновении других проблем с доступом на стадион необходимо обращаться в сервис-центры.

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