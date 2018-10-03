В Харькове начали продавать билеты на футбольный матч Украина-Чехия 3 октября 2018 г. источник 0 0

16 октября в 21:45 на стадионе ОСК «Металлист» состоится матч 3-го тура Лиги наций между национальными сборными командами по футболу Украины и Чехии.

С 3 октября приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона ОСК «Металлист» (ул. Плехановская, 65). Билеты доступны в кассах 1 и 2 с 9:00 до 19:00 без перерыва и выходных.



Приобрести билеты можно по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.



Для входа на стадион при себе вместе с билетом также нужно иметь один из удостоверяющих документов:



- паспорт гражданина Украины или другой страны;



- загранпаспорт Украины или другой страны;



- свидетельство о рождении (для детей до 16 лет) - копия;



- водительское удостоверение;



- именную банковскую карточку с фотографией;



- другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с ЗУ «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».



Организаторы обращают внимание болельщиков на то, что передавать свой именной билет другим лицам запрещено. Билеты обмену и возврату не подлежат. При повреждении билетов или возникновении других проблем с доступом на стадион необходимо обращаться в сервис-центры.