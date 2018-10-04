В Харькове будут производить новейшие электродвигатели 4 октября 2018 г. источник 0 0

Автомобильная корпорация «Богдан Моторс» подписала контракт сроком на 5 лет с ГП «Электротяжмаш».

Согласно договору, харьковские машиностроители изготовят электродвигатели для троллейбусов «Богдан», а также обеспечат реализацию программ их гарантийного и послегарантийного обслуживания.



«Богдан» сотрудничает с харьковским предприятием с начала 2018 года. В течение этого времени «Электротяжмаш» искусственно делал электродвигатели для троллейбусов корпорации. Только за неполный год «Богдан Моторс» приобрел 60 тяговых двигателей для троллейбусов на общую сумму 15 млн грн.



Теперь это сотрудничество станет системным, а производство — серийным. «Богдан Моторс» планирует наращивать производственные мощности и покупать ежегодно минимум 100-120 таких двигателей, что может стоить в районе 30 млн грн.



Директор ГП «АСЗ №1» АО «АК« Богдан Моторс »Дмитрий Расписной заявляет, что найти отечественное предприятие, которое сможет производить двигатели для украинских троллейбусов, стоило больших усилий. Он отмечает, что был пройден непростой путь, ведь надо адаптировать и сами двигатели, и изменить конструкцию кузова.



«Электротяжмаш» провел кропотливую работу по адаптации своего производства к изготовлению двигателей, отвечающих нашим стандартам. Стоит понимать, что это процесс, который длится не месяц и не два. Ведь это полное изменение производственных процессов, конструирование, планирование, испытания и много других важных этапов.



Дмитрий Расписной добавил, что позиция «Богдана» в вопросе импортозамещения проста: украинский транспорт должен быть действительно украинским. Вот почему корпорация максимально расширяет локализацию производства общественного транспорта в Украине.