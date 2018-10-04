«С добрым утром, ХТС»: когда можно будет принять горячий душ

У многих харьковчан около месяца нет горячей воды. А у еще более многих – с июня.

Что делать и кто виноват?

В Днепре еще в 2016 году решили, что подавать горячую воду в жилые дома нерентабельно. То же самое решили в Одессе в 2017-м. В Киеве без горячей воды живет население 9500 многоэтажных домов – то есть, почти все. А вот, например, в Германии, в Болгарии и других странах ЕС нет отключений горячей воды – отключать нечего. Горячая вода в жилые дома не подается вообще. Потому что изначально квартиры в большинстве многоэтажек Европы оборудованы бойлерами.

Люди из разных районов Харькова жалуются в социальных сетях на длительное отсутствие водоснабжения: «У нас в Слободском районе не было горячей воды больше двух месяцев, а теперь вроде бы включили, но из крана течет еле теплая вода, а цену берут как за горячую. Сегодня звонили в теплосеть, они сказали, что это такое распоряжение ТЭЦ-5, чтобы температура воды была не больше 35 градусов. Но и этого даже нет, вода градусов 25 и это на первом этаже, а дом девятиэтажный», – написала в Facebook харьковчанка Ирина.Жалуются на отсутствие воды в соцсетях жители Салтовки, Алексеевки, Шевченковского района и поселка Жуковского (ул. Продольная).Если верить пресс-службе «ХТС», то всего в Харькове без горячей воды остается 1018 домов. Задержка с подачей горячей воды якобы связана с устранением внутридомовых, внутриквартальных и магистральных дефектов. Также на некоторых участках ведут работы сотрудники «Харьковводоканала». В некоторых районах города отключения плановые, а в других – аварийные.– Сейчас ведутся ремонтно-профилактические работы в 8 районах города. В Московском районе они не проводятся, но там есть вынужденные отключения из-за реконструкции магистральной теплосети. 15 октября уже должны включить отопление и горячую воду, – сообщила пресс-секретарь «ХТС» Татьяна Чуйкова.Также в пресс-службе предприятия рассказали о состоянии теплосетей на улице Шатиловской, где прошлой зимой случился масштабный прорыв трубы. Без тепла остались около 600 домов.– Сейчас там нет горячей воды, люди жалуются. Задержка связана с тем, что там проходит масштабная перекладка труб, – пояснила Татьяна Чуйкова.Экономические аналитики объясняют «явление» несколько иначе. Дело в том, что «ХТС» задолжало «Нафтогазу» 130 млн грн. Еще хуже отношения с «Харьковоблэнерго». Туда должны более 340 млн грн. «Харьковоблэнерго» отключило электричество «ХТС» – для начала только в административных зданиях предприятия. А раз «надстройка» не может руководить в темноте, то какой работы можно ожидать от рядовых сотрудников?..Еще печальнее ситуация с ТЭЦ-5. Она является самым большим в Украине должником НАК «Нафтогаз Украины». По данным официального сайта НАК, ТЭЦ-5 по состоянию на 7 августа была должна за топливо больше одного миллиарда гривен.