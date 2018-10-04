Общество

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Генпрокурор сообщил, когда попадет в суд дело Добкина

Генпрокурор сообщил, когда попадет в суд дело Добкина
На следующей неделе адвокаты Михаила Добкина получат обвинительные акты и дело пойдет в суд. Об этом сообщил на заседании регламентного комитета генпрокурор Юрий Луценко.
"В пятницу или следующий понедельник-вторник адвокатам будут предъявлены обвинительные акты и дело пойдет в суд", - сказал он.

Он также сообщил что по ряду депутатов, с которых сняли неприкосновенность по его представлениям, следствие уже завершено. Адвокаты Онищенко, депутаты Поляков, Розенблат, Савченко знакомятся с материалами производства. Следствие по Бакулину продолжается. Для того, чтобы начать процедуру заочного производства, нужно чтобы прошло полгода с того времени, как Бакулин скрывается от следствия. Производство по депутату Олесю Довгому закрыто.

13 июля 2017 года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Добкина и разрешила его задержание и арест. 14 июля депутату вручили подозрение по статье 364 - злоупотребление служебным положением и по статье 190 - мошенничество.

15 июля Печерский суд арестовал Добкина с возможностью выхода под залог в 50 млн грн. Залог внесли депутаты Вадим Новинский и Борис Колесников. 

10 июля 2018 года сообщалось, что Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-мэра Харькова Михаила Добкина в совершении уголовных преступлений, связанных с незаконным завладением земельных участков.

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