Генпрокурор сообщил, когда попадет в суд дело Добкина 4 октября 2018 г. источник 0 0

На следующей неделе адвокаты Михаила Добкина получат обвинительные акты и дело пойдет в суд. Об этом сообщил на заседании регламентного комитета генпрокурор Юрий Луценко.

"В пятницу или следующий понедельник-вторник адвокатам будут предъявлены обвинительные акты и дело пойдет в суд", - сказал он.



Он также сообщил что по ряду депутатов, с которых сняли неприкосновенность по его представлениям, следствие уже завершено. Адвокаты Онищенко, депутаты Поляков, Розенблат, Савченко знакомятся с материалами производства. Следствие по Бакулину продолжается. Для того, чтобы начать процедуру заочного производства, нужно чтобы прошло полгода с того времени, как Бакулин скрывается от следствия. Производство по депутату Олесю Довгому закрыто.



13 июля 2017 года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Добкина и разрешила его задержание и арест. 14 июля депутату вручили подозрение по статье 364 - злоупотребление служебным положением и по статье 190 - мошенничество.



15 июля Печерский суд арестовал Добкина с возможностью выхода под залог в 50 млн грн. Залог внесли депутаты Вадим Новинский и Борис Колесников.



10 июля 2018 года сообщалось, что Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-мэра Харькова Михаила Добкина в совершении уголовных преступлений, связанных с незаконным завладением земельных участков.