Епископ Тищенко: «Это действительно была потрясающая слава Божья и люди получали исцеление» 3 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

30 сентября в харьковском Дворце Спорта прошла «Исцеляющая молитва», которую посетили 3000 людей. Организаторы этого события - харьковский регион церкви «Новое поколение», а спикерами собрания стали региональные епископы Антон Тищенко, Александр Луценко и Олег Пуримов и пастор церкви «Новое поколение» и семейный консультант Ирина Тищенко.

Христиане в этот день молились Богу о восстановлении отношений в семьях, мире в Украине, исцелении от болезней и покаянии людей. Организаторы готовились несколько месяцев и планировали, что в этот день примут Бога около 500 человек, но получилось даже больше - почти 600.



«Это только Божья благодать, мы не могли своими силами так сделать, однако на это событие пришло больше людей, чем мы ожидали. Это действительно была потрясающая слава Божья и люди получали исцеление. Я верю, что мы будем продолжать делать такие масштабные собрания, и уже очень скоро соберемся на стадионе», - рассказал Антон Тищенко, региональный епископ церкви «Новое поколение».



Многие люди свидетельствовали о чудесах исцеления, случившихся во время этой молитвы. Среди людей, которые исцелились, были и те, кто пришел в церковь впервые.



«Долгое время у меня ноги были парализованы, я совсем не могла ходить без палки. Сейчас я могу идти даже без посторонней помощи», - поделилась с нами впечатлениями участница «Исцеляющей молитвы».



Кроме молитвы, харьковчанам также оказали материальную помощь — нуждающимся раздали более 700 продуктовых наборов. С каждым из тех, кто принял Бога на этом богослужении, служители церкви будут общаться и в дальнейшем, станут молиться за них, приглашать в церковь и по необходимости помогать. Они уверены - только вера в Бога способна поднять человека на новый уровень и помочь побороть проблемы.