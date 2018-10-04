Здоровье

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Минздрав порадовал украинцев хорошей новостью

Минздрав порадовал украинцев хорошей новостью
В Украине с 2010 года распространенность курения среди взрослых снизилась на 20%, а среди подростков - почти на 40%.
Об этом сообщила в Женеве на восьмой сессии конференции сторон рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ, - ред.) представитель Минздрава Екатерина Рымаренко, сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение последних десяти лет Украина достигла значительного прогресса во внедрении РКБТ ВОЗ, что доказывают результаты последних исследований. С 2010 года распространенность курения среди взрослых уменьшилась на 20%, среди подростков - почти на 40%", - отметила Рымаренко.

По ее словам, нужно сосредоточить внимание на проблемах по распространению инновационных табачных продуктов - электронных сигарет и табачных изделий для нагревания.

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака  - международный договор, заключенный 2003 года с целью помочь преодолеть эпидемию табакокурения в мире. Украина ратифицировала РКБТ ВОЗ в 2006 году.

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