Минздрав порадовал украинцев хорошей новостью 4 октября 2018 г. источник 0 0

В Украине с 2010 года распространенность курения среди взрослых снизилась на 20%, а среди подростков - почти на 40%.

Об этом сообщила в Женеве на восьмой сессии конференции сторон рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ, - ред.) представитель Минздрава Екатерина Рымаренко, сообщает пресс-служба ведомства.



"В течение последних десяти лет Украина достигла значительного прогресса во внедрении РКБТ ВОЗ, что доказывают результаты последних исследований. С 2010 года распространенность курения среди взрослых уменьшилась на 20%, среди подростков - почти на 40%", - отметила Рымаренко.



По ее словам, нужно сосредоточить внимание на проблемах по распространению инновационных табачных продуктов - электронных сигарет и табачных изделий для нагревания.



Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака - международный договор, заключенный 2003 года с целью помочь преодолеть эпидемию табакокурения в мире. Украина ратифицировала РКБТ ВОЗ в 2006 году.