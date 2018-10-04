Аэропорт Борисполь установил впечатляющий рекорд 4 октября 2018 г. источник 0 0

В сентябре пассажиропоток Международного аэропорта Борисполь составил 1 млн 290 тыс. человек и обеспечил 20% роста к показателю прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



Всего за 9 месяцев 2018 аэропорт Борисполь обслужил 9 млн 490 тыс. пассажиров.



Как отметил генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин, в октябре работники поздравят десятимиллионного пассажира.



В пресс-службе отметили, что темпы роста украинского аэропорта втрое выше среднеевропейских, поэтому Борисполь с 2017 года по показателям темпов роста находится в тройке лидеров крупных европейских аэропортов.



Согласно сообщению Минэкономразвития от 28 сентября, по итогам года Международный аэропорт Борисполь вошел в пятерку самых прибыльных государственных компаний Украины.



Напомним, в октябре в аеропорт Борисполь планируют зайти две новые авиакомпании. 5 октября грузинская авиакомпания Myway Airlines 5 октября откроет рейсы из Тбилиси в Киев. 18 октября полеты в Борисполь из Брюсселя также начнет авиакомпания Brussels Airlines.