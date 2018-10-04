В Харькове неравнодушные люди выручили мужчину из беды: фото-факт

Случай произошел на улице Новгородской в Харькове.

Как сообщают очевидцы, мужчину прямо посреди улицы сразил эпилептический припадок – он упал на землю и стал трястись. Прохожие увидели беднягу и поспешили ему на помощь.«Люди вызвали «скорую», а мужчина в коричневой куртке не отходил от пострадавшего - держал его и разговаривал с ним, пока не приехали медики. Он был с женой, которая тоже суетилась рядом и помогала. Получается, они спасли жизнь человеку», - рассказали свидетели происшествия.Историю выложили в соцсетях, где харьковчане стали высказывать неравнодушным людям слова благодарности и делиться другими случаями спасения.«Я так дважды спасал - один раз бабушку на Новосалтовском рынке, второй - мужика на остановке. Это нормально, когда люди помогают друг другу в трудную минуту», - говорит Дмитрий.«Мы как-то тоже спасали дяденьку. Пока ждали «скорую», парень совал больному в рот походную ложку, чтоб тот не проглотил язык», - делится Лика.«А я как то подошла к мужчине, которому, как мне показалось, стало плохо на ступеньках магазина... а он мне от души послал на три буквы. Иди, говорит, куда шла, я просто очень пьяный», - рассказывает Алена.«Если бы кто-то 8 лет назад также помог моему мужу, я бы не осталась вдовой», - вздыхает Екатерина.Тут же харьковчане предложили альтернативные способы помощи людям, у которых случился эпилептический приступ.«Надо потереть точку на кисти между большим и указательным пальцем прямо посредине, там, где ямка. А также на запястьях и на лице - по центру под носом и на подбородке. Я так делала девочке в метро, которую полчаса не могли от приступа эпилепсии привести в сознание», - советует Женя.«При эпилепсии нужно накинуть на глаза плотную ткань, чтоб не проникал свет - попускает сразу», - со знанием дела говорит Ярослав.