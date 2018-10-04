На Харьковщине развернулось мощное дорожное строительство 4 октября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Под руководством главы области Юлии Светличной на Харьковщине проводится масштабный ремонт дорог, которые десятилетиями не видели реконструкции.