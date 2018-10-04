На Харьковщине развернулось мощное дорожное строительство

Под руководством главы области Юлии Светличной на Харьковщине проводится масштабный ремонт дорог, которые десятилетиями не видели реконструкции.
В этом году восстанавливаются дороги не только государственного, но и местного значения. По сравнению с 2014 годом бюджетное финансирование на эти цели выросло в 20 раз. И это — результат совместных усилий центральной и местной властей.
Как отметил заместитель председателя ХОГА Вадим Даниелян, под руководством главы области Юлии Светличной на Харьковщине проводится масштабный ремонт дорог.
— Ремонт проходит на дорогах государственного значения – на сумском, киевском, купянском, лозовском направлениях, а также на участках, соединяющих районные центры. В этом году мы перешли к ремонту местных дорог и в следующем – работы продолжатся, — сказал Вадим Даниелян.
Запланированные на этот год работы по восстановлению государственных дорог на Харьковщине находятся на завершающем этапе. По информации первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергея Пляки, в области уже восстановили 200 км дорог из 210 запланированных.
В частности, завершены работы на дороге Харьков – Ахтырка.
— Отныне все 111 км от Харькова до Ахтырки комфортны и безопасны, а время в пути вместо четырех часов по бездорожью составляет менее двух часов по качественному дорожному покрытию, — сообщила руководитель Харьковщины Юлия Светличная.
По словам Сергея Пляки, работа проведена очень большая.
— Такие объемы раньше делали не менее чем за три года, — отметил он. — Дорога сейчас радует глаз не только водителей, но и дорожников. Вычистили кустарники на территории Богодуховского района, а в Дергачевском — в поселке Двуречный Кут. Осевую разметку сделали холодным пластиком. Новое барьерное ограждение — оцинкованное. Установили шесть километров нового бордюра. Привели в надлежащее состояние въезд – отремонтировали стелу «Харьковская область», до которой раньше не доходили руки. Обустраивается 116 съездов к населенным пунктам и полям, водоотводные лотки. В процессе ремонта было оборудовано около 70% новых обочин.
Как говорят автомобилисты, дорога на Сумы действительно идеальна – прекрасные обочины, переходы красного цвета — их много и видно издалека; много дорожных знаков и все – в нужных местах; новая яркая понятная разметка; вдоль дороги – множество остановок. Даже не верится, что полгода назад здесь были сплошные колдобины.
Такого ремонта Харьковщина не видела давно
Сейчас практически завершены работы и на дороге государственного значения Киев - Харьков - Довжанский в направлении на Изюма. Еще весной прошлого года на этой трассе вместо дороги были сплошные ямы. После распоряжения главы области Юлии Светличной здесь начались ремонтные работы.
— Такого ремонта наш город не видел давно, — отметил изюмский городской голова Валерий Марченко.
На дороге Чугуев - Меловое полностью восстановлено покрытие на участке трассы Киев - Харьков - Довжанский в Купянске, включая 1,2 км в этом населенном пункте. В нижних слоях завершен ремонт 14,3 км по дороге Мерефа - Лозовая - Павлоград. Верхние слои дороги обустраивают в Первомайском районе. С октября начнутся дополнительные работы в Краснопавловке Лозовского района.
— Ожидаются дополнительные средства от перевыполнения таможенных пошлин. Председатель ХОГА Юлия Светличная, понимая проблему, существующую на этой дороге, поручила взяться за работу в Краснопавловке. У нас уже закончена дополнительная процедура тендеров, — рассказал первый заместитель начальника САД в Харьковской области Сергей Пляка.
Полностью завершены запланированные на этот год объемы работ на дороге Харьков - Змиев - Балаклея – Гороховатка. Вместо кратеров, которыми была покрыта трасса, положили 13 км нового асфальта в змиевском направлении. Сейчас дорога – проездная, а в некоторых местах – хорошая. А в следующем году будет лучше – еще в апреле глава области Юлия Светличная инициировала внесение этой трассы в государственный план капремонта.
Полностью готовы дороги Старый Мерчик - Краснокутск, Зачепиловка - Андреевка - Кегичевка (в Кегичевском и Нововодолажском районах). Подготовительные работы выполнены на дороге Дергачи - Казачья Лопань. Дорожники планируют в ближайшее время приступить к проведению основных ремонтных работ.
Кстати, если после ремонта трасс в Харьковской области останутся недочеты – подрядчикам придется исправлять их за собственный счет, отметил Сергей Пляка.
Восстановленные мосты – результат «дорожного эксперимента»
Наряду с дорогами восстанавливаются и мосты. В прошлом году был отремонтирован стратегически важный путепровод в Изюме – в сроки, поставленные Юлией Светличной. По информации руководителя области, мост длиной 210 м, один из крупнейших в области, не ремонтировался в течение последних 17 лет и находился в аварийном состоянии.
— Ремонт этого путепровода чрезвычайно актуален, ведь он расположен на стратегической автодороге, которая обеспечивает основную связь с зоной ООС. Мы нашли возможность для его восстановления и начали работы еще в 2016 году, — отметила глава ХОГА. — По окончании реконструкции соответствие качества работ нормативам было тщательно проверено.
Работы финансировались из нескольких источников: государственного, районного и городского бюджетов, а также — за счет перевыполнения плана таможенных платежей.
В январе этого года было открыто движение по Губаревскому путепроводу на дороге Харьков - Ахтырка. Мост, построенный в 1962 году, к 2007-му фактически разрушился. Чтобы уберечь автомобилистов и проходящее под мостом железнодорожное полотно от ЧП, путепровод закрыли, а все конструкции и пролеты демонтировали. И на протяжении десяти лет 20 тысяч автомобилистов изо дня в день, чертыхаясь и проклиная все на свете, ездили в объезд через Полковую Никитовку, давая круг в несколько километров.
Предыдущие руководители области много раз обещали восстановить Губаревский мост, но конкретное твердое решение приняла нынешний руководитель области Юлия Светличная. «Новый мост будет! Обещаем!», – сказала она в начале 2017 года. В мае строители приступили к делу: установили 28 свай, залили новые стаканы под опоры, балки, сделали два километра дорожного полотна по обе стороны. Ради безопасности поездов опоры моста отодвинули от края рельсов на четыре метра с каждой стороны. Мост стал почти на десять шире и на 55 метров длиннее прежнего. Кроме того, обезопасили пешеходов — расширили тротуары и усилили ограждения. Губаревский путепровод практически построен заново. Гарантийный срок эксплуатации сооружения — 50 лет
— Обещали – сделали! Теперь нужно ехать не четыре километра по бездорожью – в объезд через села, а 55 метров по качественному современному мосту, — отметила Юлия Светличная.
Губаревский путепровод, как и Изюмский, – наглядный пример эффективности «дорожного эксперимента», инициированного президентом в рамках реформы децентрализации. Деньги реконструкцию этих объектов мосты Харьковщина получила именно за счет перевыполнения поступлений от таможенных сборов (в бюджете на 2017 год было предусмотрено перераспределение 50% от превышения поступлений, собранных таможней, на капитальный ремонт автодорог всех областей). А еще Верховная Рада предусмотрела возможность дофинансирования подобных проектов за счет Государственного дорожного фонда, который начал работать с 1 января 2018 года.
Также в этом году было возобновлено движение по обновленному Песочинскому путепроводу, который не видел ремонта 42 года!
— Песочинский путепровод — чрезвычайно важный объект на одной из главных государственных дорожных артерий, трассе Киев — Харьков — Довжанский. Нагрузка на мост — 40 тысяч автомобилей в сутки. При этом с момента открытия мост ни разу не ремонтировался, — отметила Юлия Светличная.
Восстановительные работы здесь начались в конце сентября 2017-го. Служба автомобильных дорог в Харьковской области получила поручение от руководителя области восстановить путепровод за короткие сроки. Юлия Светличная добилась выделения средств на ремонт из госбюджета, и именно благодаря этому удалось практически за три месяца восстановить мост – его ремонтировали полосами, не перекрывая движение.
По словам Сергея Пляки, уже полностью восстановлен мост через реку Купьеваха в Богодуховском районе. На завершающем этапе — работы на путепроводе через железную дорогу у села Кисловка Купянского района. На 50% выполнены работы на сооружении в селе Коробочкино Чугуевского района.
Инициативу Светличной поддержали на государственном уровне
Восстановление дорог на Харьковщине продолжится и в следующем году. Так в планах на 2019 год — глобальный ремонт дороги Мерефа - Лозовая – Павлоград, восстановление которой станет отдельной государственной целевой программой.
По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области, запланированный на этот год объем ремонтных работ на это дороге выполнен. Сейчас строители ожидают поступления дополнительного финансирования для того, чтобы начать ремонт в селе Краснопавловка. Работы проведены в районе железнодорожной станции Спасов Скит.
— В Лозовском районе сделали путепровод в Герсевановке Лозовского района, в пгт Панютино, завершены работы в центре Катериновки, — рассказал Сергей Пляка. — Была личная инициатива председателя ХОГА Юлии Светличной рассмотреть вопрос о продолжении работ. Появилась возможность начать работы в Краснопавловке. Геологические исследования, которые мы провели, показали, что почвы потеряли несущую способность и местами подмочены, покрытие также разрушено. Мы этот участок проходим с усилением грунтов, устройством новой основы и новых слоев асфальтобетона. Все 2,5 км сделать в этом году уже не успеем – только наиболее разрушенные участки.
Однако ремонтировать дорогу «клочками» — это не выход, считают дорожники. И в следующем году ситуация должна радикально измениться. Инициативу председателя ХОГА Юлии Светличной по глобальному ремонту дороги до Лозовой поддержали на государственном уровне.
— Проектом бюджета на следующий год предусматривается выделение средств на эту дорогу по отдельной целевой программе - как это было в случае с дорогой Харьков - Ахтырка, — сообщил Сергей Пляка. — Это будет глобальное строительство. Сейчас мы разрабатываем проектную документацию, задача - до конца года провести тендерную процедуру. Работы начнутся с участка от Мерефы. Также крайне сложный участок – от Лозовой до границы с Днепропетровской областью. Там будет капитальный ремонт. Планируем восстановление моста у села Ивановка Лозовского района. Пришло время зайти на эту дорогу не «кусочками».
Глава области умело отстаивает интересы региона
На Харьковщине продолжается масштабный ремонт дорог местного значения. Губернатор последовательно отстаивает интересы региона — благодаря инициативе Юлии Светличной Харьковщина получит самую большую субвенцию на местные дороги среди всех областей.
— Впервые за многие годы дело дошло до ремонта дорог местного значения. Харьковская область получила из госбюджета субвенцию в размере 560 млн грн - проводим сейчас тендерные процедуры, создана служба местных дорог. К ремонту привлекаются как предприятия облавтодора, так и другие – частные, коммунальные. Главный упор делаем на качество дорог. По инициативе руководителя ХОГА в каждом районе созданы специальные комиссии по контролю за качеством отремонтированных дорог, — сказал заместитель главы ХОГА Евгений Шахненко.
По информации директора ГП «Дороги Харьковщины» Игоря Турченко, в этом году уже завершены работы на 67 объектах из 80 запланированных.
— Продолжаются работы на дороге Новая Водолага — Староверовка в Нововодолажском районе, Близнюки — Верхняя Самара в Близнюковском районе. Бригады дорожников работают на подъездах к селу Майданы Валковского района, селу Ефремовка и на дороге Парижское - Максимовка Первомайского района. Ремонт дорожного покрытия проводится в Коломакском районе на трассе Водяное — Резуненково, — отметил Игорь Турченко.
В следующем году финансирование ремонта дорог местного значения существенно увеличится — на эти цели планируется направить более миллиарда гривен.
— Планируется, что Харьковской области будет предоставлена субвенция из госбюджета в размере 960 млн грн. Кроме того, по инициативе председателя ХОГА Юлии Светличной были внесены изменения в Программу развития Дорожного фонда Харьковской области, которые заключаются в том, что источником финансирования для ремонта дорог местного значения на следующий год могут стать средства от ренты на добычу газа в регионе. Плановая цифра - 250 млн грн. Ожидаем, что на ремонт дорог в следующем году будем иметь 1,2 млрд грн. Это беспрецедентная цифра. Таких средств никогда не выделялось. Сейчас начинаем формировать перечень дорог, которые нужно ремонтировать в следующем году, — сказал Игорь Турченко.
В Дергачах — самый мощный в Украине асфальтобетонный завод
Юлия Светличная всячески способствует выделению средств и внедрению передовых технологий для ремонта дорог. Так, для проведения дорожных работ в области открыли современный асфальтобетонный завод.
— И лично глава облгосадминистрации Юлия Светличная, и вся ее команда всячески способствуют тому, чтобы в Харьковской области были передовые заводы, лучшая техника. И вы все видите сами – дергачевский завод – первый в Украине, который производит 320 тонн асфальтобетона в час, — сказал заместитель главы ХОГА Евгений Шахненко. — Все это, безусловно, выльется в качество работ на дорогах.
Асфальт, производимый в Дергачах на современном итальянском оборудовании, используется для ремонта Сумской трассы, а также дорог Киев – Харьков – Довжанский и Харьков – Волчанск.
— Как только завод начал работу, асфальт его производства сразу пошел на капитальные работы на дороге Харьков – Ахтырка, — отметил Евгений Шахненко. – Гарантия на дорожное покрытие из этого асфальта – десять лет.