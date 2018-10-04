Бал хризантем в Фельдман Экопарк откроется ко Дню учителя 4 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

40 тысяч хризантем 25 сортов к празднику уже готовы.



В эти выходные, 6 и 7 октября, официально стартует главное событие осени – долгожданный Бал хризантем в Фельдман Экопарк. Как и обещали организаторы, в этом году гостей праздника ждет еще больше цветов и много новых флористических композиций.



«Около 40 тысяч хризантем 25 сортов и самых разных расцветок уже высажены на территории Экопарка. Сейчас завершаются работы по созданию цветочных скульптур. Приоткроем секрет: на радость малышам и взрослым появятся новые сюжеты, связанные с хорошо известными народными сказками и любимыми лесными персонажами. Приезжайте – сами все увидите!», - пожелал сохранить интригу главный озеленитель Фельдман Экопарк Николай Дворецкий.



Сама экспозиция «золотых цветков», как переводится с греческого «хризантемы», продлится до заморозков, поэтому все желающие успеют ее полюбоваться. А вот торжественное открытие Бала состоится именно 6-7 октября. Организаторы подчеркивают это и призывают руководствоваться только информацией из официальных источников. Они акцентируют на этом внимание в связи с увеличившимся количеством фейков, разгоняемых в соцсетях. Также организаторы напоминают, что вход на территорию Социально-гуманитарного мультикомплекса и участие во всех мероприятиях в эти дни, как и всегда, абсолютно бесплатный. О том, как добраться в Фельдман Экопарк на бесплатном фирменном автобусе из разных районов Харькова, можно узнать из расписания на официальном сайте.



Стоит отметить, что программа открытия Бала Хризантем 6 и 7 октября будет традиционно рассчитана на всю семью: развлечения будут и для детей, и для взрослых. В ней будут задействованы все локации и активности Социально-гуманитарного мультикомплекса.



И в субботу, и в воскресенье она начнется в 10.00 с праздничного флешмоба от арт-группы Фельдман Экопарк. В течение всего дня в разных локациях будут проходить мини-концерты живой музыки «В гармонии с природой». С 11.00 на главной площадке в субботу начнут выступать музыкально-танцевальные коллективы, а в воскресенье будет звучать классическая музыка в исполнении симфонического оркестра. Для детей там же будут проводиться интерактивы, игры и викторины с призами, а на «Нескучной аллее» разнообразят досуг традиционные мастер-классы по лепке из глины, плетению браслетов, изготовлению игрушечных корон. В субботу и воскресенье (11.00) «Театр детей и животных» представит на своих подмостках спектакль «Хризантемы – цветы вдохновения», а Конный комплекс в воскресенье (13.00) покажет шоу-парад лошадей, завершающий теплый сезон в Фельдман Экопарк.



Напомним, что Бал хризантем в Фельдман Экопарк - это традиционный подарок Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана» соотечественникам, а в особенности всем работникам сферы образования ко Дню учителя.