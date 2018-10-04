Государству нужны амбициозные люди 4 октября 2018 г. Павел Гусев 0 0

Глава ХОГА посетила харьковский центр Украинской академии лидерства, где пообщалась со студентами из разных регионов Украины.

Руководитель области рассказала о проектах развития, реализуемых в Харьковской области, и ответила на вопросы студентов академии.



– Академия лидерства - это хорошая возможность для всех креативных, молодых, амбициозных, энергичных заявить о себе, реализовать свои проекты, приобщиться к другим проектам, которые внедряют органы государственной власти или местного самоуправления, и, конечно, набраться опыта, - отметила Юлия Светличная. - Ведь молодые, амбициозные и опытные люди нужны нашему государству. Именно такие лидеры будут развивать Украину. И мы, как и все, кто любит свою страну, заинтересованы в том, чтобы именно такие люди приходили на государственную службу.



Среди вопросов, которые задавали руководителю области, - обеспечение безопасности в регионе, развитие неформального образования, сотрудничество с академией и т.д.



Юлия Светличная заверила, что руководство области будет и в дальнейшем поддерживать такие проекты, как Украинская академия лидерства.



– Областная администрация поддерживает курс саморазвития, самосовершенствования и приобретения новых профессиональных качеств. Будем очень рады, если такие молодые люди с профессиональными навыками будут участвовать в развитии Харьковской области, - сказала глава ХОГА.