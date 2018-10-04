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«ХТЗ-Олимп» вернулся с серебром

«ХТЗ-Олимп» вернулся с серебром
В Киеве состоялся финальный тур чемпионата Украины среди женских команд по регби-7 — олимпийской разновидности игры в овальный мяч.
Харьковский «ХТЗ-Олимп» обыграл столичного «Авиатора» - 24:17, уступил одесскому White Angles - 0:15 и взял верх над другой одесской командой «Отрада» - 22:15. В других встречах White Angles выиграл у «Авиатора» - 27:7 и у «Отрады» - 24:0, а «Авиатор» оказался сильнее «Отрады» - 37:5.

В итоге White Angles набрал 9 очков и 1 зачетный балл, «ХТЗ-Олимп» - 7 и 2, «Авиатор» - 5 и 3, «Отрада» - 3 и 4. White Angles стал чемпионом страны, «ХТЗ-Олимп» - серебряным призером, а «Авиатор» - бронзовым.

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