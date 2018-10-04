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В Харькове пройдет форум «Единая семья Украина»

В Харькове пройдет форум «Единая семья Украина»
5-6 октября на Харьковщине пройдет форум «Единая семья Украина» под лозунгом «Беда нас не сломала. Беда нас объединила».
Организаторами форума выступают Харьковская областная государственная администрация и ОО «Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в Харьковской области».

В рамках форума 5 октября в 11:00 состоятся мероприятия на Мемориальном комплексе «Высота Маршала Конева» в Солоницевке (Дергачевский район). В 15:00 пройдет тематический концерт во Дворце культуры ГУ Национальной полиции (ул. Жен Мироносиц, 13).

6 октября в 10:00 состоится открытие «Стелы на Аллее славы» на 18-м кладбище (г. Харьков). В 13:00 на площади Свободы пройдет флешмоб.

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