Здоровье

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Найдено продлевающее жизнь средство

Найдено продлевающее жизнь средство
Ученые Университета Миннесоты и Клиники Мэйо (США) выяснили, что флавоноид физетин, который содержится в овощах и фруктах, замедляет клеточное старение и способен продлевать жизнь организма.

Известно, что сенесцентные клетки, то есть состарившиеся клетки, прекратившие деление и выделяющие провоспалительные вещества, способствуют ухудшению состояния окружающих тканей и старению всего организма. С возрастом иммунная система, которая помогает уничтожать такие клетки, работает все хуже, что приводит к их накоплению.

Исследователи выяснили, что физетин помогает организму мышей избавиться от сенесцентных клеток, что улучшает здоровье грызунов и увеличивает продолжительность их жизни. Однако речь идет не о увеличении максимально возможного срока жизнедеятельности, а о значительном уменьшении риска старческих заболеваний, сказывающихся на долголетии.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что ученые Клиники Мэйо выявили связь между дефектными клетками и слабоумием. При активации механизмов, способствующих гибели сенесцентных клеток, исчезали признаки воспаления, скопления тау-белков не образовывались, а масса мозга оставалась в пределах нормы.

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