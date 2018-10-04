Найдено продлевающее жизнь средство
4 октября 2018 г.
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4 октября 2018 г.
Известно, что сенесцентные клетки, то есть состарившиеся клетки, прекратившие деление и выделяющие провоспалительные вещества, способствуют ухудшению состояния окружающих тканей и старению всего организма. С возрастом иммунная система, которая помогает уничтожать такие клетки, работает все хуже, что приводит к их накоплению.
Исследователи выяснили, что физетин помогает организму мышей избавиться от сенесцентных клеток, что улучшает здоровье грызунов и увеличивает продолжительность их жизни. Однако речь идет не о увеличении максимально возможного срока жизнедеятельности, а о значительном уменьшении риска старческих заболеваний, сказывающихся на долголетии.
Ранее, в сентябре, сообщалось, что ученые Клиники Мэйо выявили связь между дефектными клетками и слабоумием. При активации механизмов, способствующих гибели сенесцентных клеток, исчезали признаки воспаления, скопления тау-белков не образовывались, а масса мозга оставалась в пределах нормы.
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