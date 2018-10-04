Харьковская область должна гордиться своим губернатором

О визите президента на Харьковщину, о важности Х Международного экономического форума для всей Украины и беспрецедентных результатах работы команды главы области Юлии Светличной рассказала в программе «Комментарии» на телеканале Р1 народный депутат Украины, представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
За четыре года – больше, чем за 25 лет независимости
— Пани Ирина, в Харькове состоялось знаковое мероприятие для всей Украины – Международный экономический форум. Каковы ваши впечатления?
— Это уже десятый экономический форум, который проходит на Харьковщине. В этом году он собрал беспрецедентное количество иностранных делегаций – 36, а также 18 послов, в том числе из стран «Большой семерки». Форум имеет огромное значение не только для Харьковского региона, но и для Украины в целом.
Открыл форум президент Украины Петр Порошенко. Его итоговая речь тоже была вдохновляющей – демонстрирующей, что сделано для развития и привлечения инвестиций по итогам четырех лет деятельности на посту президента. Президент вообще очень серьезно относится к Харьковской области. Прощаясь с Харьковщиной, он сказал, что Харьков до сих пор чувствует себя столицей. Это культурный центр, научный центр, центр экономический, центр тяжелой промышленности, высокоточной промышленности, машиностроения. Это край сельскохозяйственный – плодовитый и земледельческий. И этот регион находится на границе со страной-агрессором.
Поэтому для президента очень важно, как будет развиваться Харьковщина, получится ли провести здесь реформы – практически на границе с нашим врагом. Если сюда пойдут инвесторы – это будет означать, что в Харьковской области царит мир, здесь, как и во всей стране, устанавливается стабильность. Присутствие инвесторов даст очень большой толчок для развития. А это новые рабочие места, налоги – значит будут строиться новые дороги, ремонтироваться культурные учреждения, возводиться стадионы, новые школы. Возродится стабильность. И на Харьковщине будет уже не около трех миллионов населения, а более трех миллионов: будут рождаться новые украинские граждане. Харьковщина для президента — это ведущий регион.
По результатам форума подписано контрактов с иностранными инвесторами на шесть миллиардов гривен – это очень серьезная сумма. Думаю, это только начало. Тут постоянно представлены и Соединенные штаты, и Великобритания, и Канада, которая очень серьезно рассматривает Украину как своего партнера. Сейчас канадцы стали больше выдавать виз гражданам Украины, притом что они очень избирательно подходят к данным вопросам.
И такая мощная поддержка ведущих государств говорит о том, что Украину видят как страну, которая за четыре года сделала больше, чем за 25 лет независимости. Ее воспринимают как страну с серьезными реформами, которые позволят зайти инвесторам. А это судебная реформа, когда инвестор может защитить свои инвестиции в честном и непредвзятом суде. Дерегуляция экономики, позволившая за этот период снизить налоги и отчисления с заработной платы.
Кроме того, Украина – и, тем более, Харьковщина со своим высокообразованным потенциалом – является родиной оборонного комплекса. Президент особо отметил: четыре года назад он верил, что оборонный комплекс Харьковщины будет загружен в три смены. И действительно: сейчас завод им. Малышева и другие предприятия работают мощно, производя оборонную технику для украинской армии и отправляя ее на экспорт.
Здесь мощное машиностроение. Когда Александр Ярославский стал инвестором ХТЗ, то пообещал, что через определенный период с конвейера сойдет более 500 тракторов — а их уже сошло 800, и планку на заводе намерены поднять до тысячи. Это говорит о серьезном экономическом прорыве на Харковщине.
Президент остановился и на реформе децентрализации, которая для регионов – , в частности для Харьковшины – имеет огромное значение. Более 50% бюджета в 2018 году, а в 2019-м – 52% всех собранных средств будет оставаться в громадах. А это означает, что идет распределение финансирования на центральный и местный бюджеты. А кто, как ни сами громады, знает, что им лучше финансировать на местах – например, дороги. Кстати, президент проинспектировал дорогу Харьков – Ахтырка. Это часть трассы до Сум, где было отремонтировано около 101 км. Мы проехали по новому покрытию — это прекрасная дорога. Трасса, 50 лет не знавшая ремонта, стала идеально ровной и гладкой как стекло. И этим можно гордиться…
Президент протестировал дорогу за рулем микроавтобуса
— Совершенно неожиданно президент даже выявил желание сесть за руль, причем не легковой машины, а микроавтобуса.
— Дорога реконструирована настолько безукоризненно, что Петр Порошенко не сдержался и как водитель с большим опытом пригласил сеть в микроавтобус жителей села, через которое проходит трасса, а также руководителя организации, занимавшейся ремонтом, и руководителя «Укравтодора» господина Новака, а сам сел за руль. Все погрузились в автобус, и президент уверенно проехал несколько километров – смотреть на это было очень приятно. В истории Украины я еще не встречала лидера государства, который бы так свободно, спокойно общался с людьми — без всякой охраны. Просто сел за руль – и поехал.
Был еще один интересный эпизод. Когда ехали с форума, на одной из харьковских улиц увидели свадьбу. Президент остановился и поздравил молодоженов с праздником рождения молодой семьи. Люди на улице аплодировали, молодые целовались, фотографировались с главой государства. Такие эпизоды живого общения, простых человеческих эмоций дорогого стоят.
— Петр Порошенко побывал и на открытии отремонтированного стадиона «Авангард» в Дергачевском районе Харьковской области…
— Для города Дергачи это просто исторический стадион, и там уже проходят турниры. 29 сентября харьковчане соревновались с запорожцами, и выиграла команда Харькова. Мы поздравили юных футболистов – вручили призы, новые мячи. Для Дергачей это большое событие. Ведь стадион много лет находился в запущенном состоянии – никто не вкладывал в него средства. Сначала он принадлежал одному из заводов, потом был продан частной фирме, которая его окончательно запустила. Город Дергачи провел переговоры, и совместными усилиями – за средства из местного и государственного бюджетов, из специальные фондов — объект был отремонтирован. Теперь там новое покрытие, новые сооружения, туалеты, помещения, раздевалки – созданы достойные условия для тренировок и соревнований. Очень важно, что молодежь занимается спортом, а не шатается по подворотням. Кстати, на стадион ходит не только молодежь, но и люди всех возрастов.
Президент приедет в Харьков слушать увертюру
— Экономический форум, спортивный стадион, филармония. Экономика, спорт, культура… Можно сказать, что эти направления являются приоритетными для президента, потому он и посетил именно эти объекты на Харьковщине?
— Я проведу параллели. В 1943 году, когда Британия защищалась от гитлеровцев, народную оборону возглавлял Черчилль. Ему принесли бюджет на год, в котором на культуру было выделено ноль фунтов стерлингов. И Черчилль сказал: «Что это? Для чего же мы воюем, защищаем свою страну, если не будем тратить средства на культуру, спорт, искусство». Это очень схоже с нынешней ситуацией в нашей стране и отношением президента Петра Порошенко к тем направлениям, которые вроде бы как не должны финансироваться в период, когда Украина находится в состоянии самообороны.
Государство тратит серьезные средства на обеспечение обороноспособности и безопасности страны. Президент как главнокомандующий настаивает на повышении на 37% заработной платы контрактников – героев, которые защищают наши восточные рубежи. Но при этом не забывает о финансировании социальных программ, культурных объектов.
Харьковчане прекрасно знают, что филармония в Харькове была основана в 1929 году. Это очень серьезный исторический, культурный, музыкальный объект, где звучали голоса оперных певцов мирового уровня, где проходили и проходят серьезные концерты. И десятки лет филармония не обновлялась!
Мы посетили учреждение культуры, где сейчас проходит реконструкция — видели лепнину, видели золото, видели новую сцену… И президент сказал, что в конце 2018 года хотел бы приехать на ее открытие. А в марте 2019 года там уже зазвучит увертюра к одной из опер, которая является знаковой для Харьковщины. Президент надеется, что ему удастся послушать эту увертюру в уже отремонтированном зале.
Для нас, украинцев – особенно когда мы расстаемся со «старшим братом», потому что у нас свой курс, свое направление и развитие, – наша культура, наша многоликость имеют большое значение.
Юлия Светличная показывает просто нереальные результаты
— Президент назвал Харьковщину флагманом в реализации многих реформ. И это довольно большая ответственность для областной власти. Спорт, дороги, экономика, культура – сегодня эти направления являются приоритетными и для главы Харьковщины Юлии Светличной. Благодаря ее контролю новые проекты реализуются как никогда интенсивно.
— В частности, беспрецедентное увеличение финансирования на ремонт дорог. В 2014 году на дороги выделялось 150 тысяч, в 2015-м — 300 тысяч, в 2016-м – 600 тыс., в 2017-м – 1 млн 200 тыс. и в 2018 году — 3 млн гривен. Если сравнивать с 2014 годом, то при Юлии Светличной в 20 раз увеличилось финансирование дорог. 50% взял на себя государственный бюджет, а 50% — результат работы областной администрации.
И это касается не только дорог. Можно вспомнить медицинскую сферу – это новые роддома, реконструкция больниц. Не так давно мы с Юлией Александровной открывали отремонтированную больницу в тех же Дергачах. Можно привести в пример множество других объектов во многих населенных пунктах.
В период губернаторства Юлии Светличной финансирование с использованием системы «Прозорро» происходит в необычайно больших объемах. И отмечают это все — и народные депутаты, и активисты, и неравнодушные граждане. Говорят, что Харьковщина меняется буквально на глазах. Выделяются огромные суммы, и громада видит, куда идут средства. Без сомнения, Юлия Александровна Светличная – на своем месте, она очень серьезно работает на регион. Думаю, что харьковчане и Харьковская область должны гордиться таким губернатором. Тем более что это единственная женщина, занимающая такую должность, да еще и в столь сложном регионе, с таким соседом. Она показывает просто нереальные результаты.
— Президент поделился своими впечатлениями о развитии области? Дал ли он оценку работе Харьковской облгосадминистрации?
— Петр Порошенко подчеркнул неимоверные усилия и трудоспособность не только Юлии Александровны Светличной, но и всей ее команды. Видно, что по всем направлениям имеется понимание проблем региона. Все знают, куда вкладываются деньги, и средства контролируются. Ни одна копейка не украдена, ни одна копейка не разбазарена – все вложено в развитие громады.
Перед вылетом из Харькова президент поблагодарил команду руководителя Харьковщины Юлии Светличной. Он отметил и общение с людьми, которое происходило и в филармонии, и на стадионе в Дергачах, и на обновленной дороге. По его словам, это светлые умные люди, которые гордятся своим краем, чувствуют себя украинцами, поддерживают все начинания. Он сказал, что мы в ответе перед людьми, потому что они в нас верят. И мы должны сделать еще больше, чтобы не разочаровать харьковчан и жителей области в том, что уже сделано и еще будет делаться. Президент еще раз подчеркнул, что власть – в ответе за каждую копейку, которая собирается в бюджет громады, за то, чтобы она была вложена в ее развитие.
Президент работает только на государство
— В Харькове президент сделал несколько заявлений, в частности, рассказал о ситуации на Липецкой кондитерской фабрике «Рошен». Для кого прозвучали эти заявления? Для президента было важно, чтобы их услышали отечественные бизнесмены или иностранные партнеры?
— Думаю, в первую очередь это был посыл для украинского общества. Во вторую очередь – это была информация для бизнеса, для инвесторов, наших внешних друзей и партнеров.
Прежде чем прийти на пост президента, Петр Порошенко был бизнесменом. Но на высокой должности он утратил свои активы. Он потерял свой российский бизнес – фабрику в Липецке пришлось закрыть, семь тысяч работников просто потеряли работу в России. Он также рассказал о том, что в Крыму у него был морской ремонтный завод — он показывает его в декларации, но владельцем не является – его конфисковала страна-оккупант.
Он рассказал о том, что отдал кондитерскую корпорацию «Рошен» в управление Ротшильдам в рамках «слепого траста». При этом корпорация работает на украинской территории, платит налоги в Украине и тратит беспрецедентные суммы на помощь армии. Было закуплено порядка 600 снайперских винтовок, а также беспилотники, очень много тепловизоров.
Глава государства дал посыл и тем политикам-оппонентам, которые бессовестно врут о президенте Порошенко, рассказывая, что у него есть бизнес в России. Президент напомнил, что это неправда – с 2016 года фабрика закрыта, она не работает. Кроме того, компания, которая по поручению управляет активами завода «Кузница на Рыбальском», смогла договориться о продаже предприятия. И этот завод тоже выполняет военные заказы. То есть президент говорит обществу: «Я не зарабатываю ни на армии, ни на войне, я не занимаюсь бизнесом, я полностью посвятил себя служению Украине». Он абсолютно чист, и никто не может через бизнес повлиять на него, как пробовал это сделать Путин, когда не давал возможности липецкой фабрике работать. Президент просто открыто показал обществу, что он работает только на государство, на украинское общество, на украинский народ.
Экономический форум является залогом мира в Украине
— Хотелось бы услышать ваше мнение о важности форума в контексте международной политики и международного партнерства. Будут ли заинтересованы в защите мира в Украине страны, чьи инвесторы вкладывают средства в нашу экономику?
— Правительства, президенты тех стран, откуда придут инвесторы, будут заинтересованы в более быстром урегулировании ситуации. Приведу примеры. Один из первых инвесторов – американская компания «Дженерал электрик», которая вложила деньги в Крюковский вагоностроительный завод и будет производить моторы для локомотивов. Американская компания «Боинг» будет выпускать двигатели совместно с украинским госпредприятием «Антонов» (раньше это было совместное производство России и Украины). Турция намерена производить совместно с Украиной самолеты. Саудовская Аравия, после того как эту страну посетил президент, становится инвестором в агросекторе Украины. Норвегия будет строить солнечные электростанции, обновляющие энергетику на юге Украины.
Поэтому Х Международный экономический форум , который привлечет инвесторов на Харьковщину, является залогом спокойствия, мира, но не ценой капитуляции, а ценой победы. Если мы привлечем инвесторов, а не только кредитные средства – значит будущим поколениям не придется возвращать проценты, люди будут работать на предприятиях. А это заработные платы, это рост благосостояния.
Что касается кредитов, то всего у нас 75 миллиардов внешних займов. Из них 55 миллиардов были взяты правительствами Тимошенко и Азарова. И сейчас мы вынуждены работать с МВФ, потому что нам необходимо позаимствовать средства и выплатить долги Тимошенко и Азарова. Правительства Яценюка и Гройсмана взяли 6,5 млрд. И теперь украинцы отдают долги популистов, которые сейчас обещают дешевый газ, огромные зарплаты и пенсии. При этом скромно умалчивают: чтобы предоставить такие зарплаты и пенсии, не надо было так много брать в долг. Не нужно было заключать кабальный договор с российским «Газпромом». Украина набрала этих долгов, и теперь мы все вместе расплачиваемся за Тимошенко и Азарова.
Президент Украины огромную роль видит именно в привлечении инвесторов, потому что это беспроцентные средства. Это вложение в рабочие места, в развитие региона без долговых обязательств для украинцев.