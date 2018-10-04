Харьковская область должна гордиться своим губернатором 4 октября 2018 г. автор: Ирина Стрельник фото: Валерий Кручина 0 0

О визите президента на Харьковщину, о важности Х Международного экономического форума для всей Украины и беспрецедентных результатах работы команды главы области Юлии Светличной рассказала в программе «Комментарии» на телеканале Р1 народный депутат Украины, представитель президента в парламенте Ирина Луценко.



