Раскрыта самая популярная у знаменитостей прическа
4 октября 2018 г.
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4 октября 2018 г.
По словам стилиста Кэша Лоулесса, мода на эту стрижку впервые зародилась в 60-х годах прошлого века, после чего вернулась в 90-х и вновь вспыхнула в 2018 году.
Эффект glass hair предусматривает абсолютно гладкие, ровно остриженные волосы, которые похожи на стеклянную пластину.
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