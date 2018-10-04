Раскрыта самая популярная у знаменитостей прическа

Идеально прямые волосы выше плеч стали самой любимой прической у знаменитостей в этом сезоне.

Звездный парикмахер Крис Эпплтон обозначил этот тренд термином glass hair («гладкие, как стекло волосы») после того, как фанатки участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян засыпали его вопросами о ее новой стрижке. Помимо телезвезды остричь волосы решились модели Хейли Болдуин, Оливия Калпо, Джордан Данн, Белла Хадид, певица Дуа Липа.

По словам стилиста Кэша Лоулесса, мода на эту стрижку впервые зародилась в 60-х годах прошлого века, после чего вернулась в 90-х и вновь вспыхнула в 2018 году.

Эффект glass hair предусматривает абсолютно гладкие, ровно остриженные волосы, которые похожи на стеклянную пластину.

По словам стилиста Кэша Лоулесса, мода на эту стрижку впервые зародилась в 60-х годах прошлого века, после чего вернулась в 90-х и вновь вспыхнула в 2018 году.