Культура

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Раскрыта самая популярная у знаменитостей прическа

Раскрыта самая популярная у знаменитостей прическа
Идеально прямые волосы выше плеч стали самой любимой прической у знаменитостей в этом сезоне.
Звездный парикмахер Крис Эпплтон обозначил этот тренд термином glass hair («гладкие, как стекло волосы») после того, как фанатки участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян засыпали его вопросами о ее новой стрижке. Помимо телезвезды остричь волосы решились модели Хейли Болдуин, Оливия Калпо, Джордан Данн, Белла Хадид, певица Дуа Липа.

По словам стилиста Кэша Лоулесса, мода на эту стрижку впервые зародилась в 60-х годах прошлого века, после чего вернулась в 90-х и вновь вспыхнула в 2018 году.

Эффект glass hair предусматривает абсолютно гладкие, ровно остриженные волосы, которые похожи на стеклянную пластину.


По словам стилиста Кэша Лоулесса, мода на эту стрижку впервые зародилась в 60-х годах прошлого века, после чего вернулась в 90-х и вновь вспыхнула в 2018 году.

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