Происшествия

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В авиакатастрофе погиб заместитель генпрокурора России: видео-факт

В авиакатастрофе погиб заместитель генпрокурора России: видео-факт
В результате крушения вертолета в Костромской области России погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.
Представитель генпрокуратуры России Александр Куренной подтвердил, что Саак Карапетян, по предварительной информации, был среди погибших.

Ранее региональное управление МЧС сообщало, что вертолет, по предварительным данным, модели AS-350, 3 октября разбился у деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области. На борту вертолета находились три человека — все они погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек.

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