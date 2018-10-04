Харьковское «Динамо» пока не дотягивает до призовой тройки 4 октября 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Набрал ход чемпионат Украинской хоккейной лиги-2018/19, в котором участвуют шесть клубов.

Из коллективов, которые боролись за награды в минувшем первенстве, на старт нынешнего вышли только четыре. Это чемпион страны донецкий «Донбасс», серебряный призер ХК «Кременчуг», обладатели бронзовых наград харьковское «Динамо» и «Белый барс» из Белой Церкви (Киевская область). Вместе с ними в чемпионате участвуют двое новичков – херсонский «Днепр» и киевские «Ледяные волки».



Позади уже пять туров, и именно «Днепр» стал единоличным лидером, набрав в пяти встречах 15 очков из 15 возможных. На втором месте – «Кременчуг» (12), на третьем – «Донбасс» (9), на четвертом – «Динамо» (4), на пятом - «Белый барс» (3), а замыкают турнирную таблицу «Ледяные волки», в активе которых пока всего лишь 2 очка.

Как видно из турнирного положения, харьковскому «Динамо», с которым продолжает работать в качестве главного тренера известный в прошлом игрок столичного «Сокола» и не менее известный наставник отечественных клубных команд и национальной сборной Украины Александр Сеуканд, борьба за турнирные очки пока дается нелегко. Динамовцы стартовали с поражения в Белой Церкви от «Белого барса» - 0:4, затем дома крупно проиграли «Кременчугу» - 1:6 и в гостях уступили «Днепру» - 1:3. Очень упорной получилась встреча харьковчан на арене «Салтовский лед» с «Ледяными волками». Основное в время завершилось вничью – 3:3, не изменился счет и в пятиминутном овер-тайме, а в серии буллитов удача улыбнулась киевлянам – 3:4. И только в минувшую субботу в пятом туре харьковские хоккеисты порадовали своих поклонников победой. Дома они переиграли «Белый барс» - 4:1.



Следующий матч чемпионата УХЛ «Динамо» проведит 4 октября на арене «Салтовский лед». Соперником харьковских хоккеистов будет «Донбасс», а начнется эта встреча в 18:20.



В субботу, 6 октября, динамовцы там же сыграют с лидером – «Днепром». Этот поединок стартует в 13:50.