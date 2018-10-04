Кроссовки Канье Уэста оказались непригодными для спорта
4 октября 2018 г.
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4 октября 2018 г.
По задумке автора, в этой обуви должны были выступать спортсмены НБА в предстоящем сезоне. Однако светоотражающий материал на пятке, который Уэст использовал в качестве элемента дизайна, сделал кроссовки непригодными для игры.
«Эти кроссовки будут отвлекать внимание зрителей на арене и телезрителей от игры», — объяснили представители баскетбольной лиги.
Теперь кроссовкам Yeezy предстоит пройти процедуру проверки НБА, которой подвергается вся обувь участников состязаний.В сентябре Канье Уэст представил рекламную кампанию новых кроссовок Yeezy Boost 350 V2 Cream. В серии из 16 фотографий мужчины и женщины исполняют акробатические трюки в кроссовках Уэста. Среди фотографий появился пост со словами «мы любим» на 11 языках мира.
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