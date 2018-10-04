Кроссовки Канье Уэста оказались непригодными для спорта

Организаторы национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США планируют запретить баскетболистам надевать во время соревнований новые баскетбольные кроссовки Yeezy рэпера и дизайнера Канье Уэста.

По задумке автора, в этой обуви должны были выступать спортсмены НБА в предстоящем сезоне. Однако светоотражающий материал на пятке, который Уэст использовал в качестве элемента дизайна, сделал кроссовки непригодными для игры.

«Эти кроссовки будут отвлекать внимание зрителей на арене и телезрителей от игры», — объяснили представители баскетбольной лиги.

Теперь кроссовкам Yeezy предстоит пройти процедуру проверки НБА, которой подвергается вся обувь участников состязаний.

В сентябре Канье Уэст представил рекламную кампанию новых кроссовок Yeezy Boost 350 V2 Cream. В серии из 16 фотографий мужчины и женщины исполняют акробатические трюки в кроссовках Уэста. Среди фотографий появился пост со словами «мы любим» на 11 языках мира.