Здоровье

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Под Харьковом врача будут судить из-за смерти пациентки

Под Харьковом врача будут судить из-за смерти пациентки
В Волчанском районе Харьковской области местная прокуратура направила в суд обвинительный акт против 52-летнего врача, подозреваемого в постановке неверного диагноза, что стало причиной смерти пациентки.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным следствия, в ноябре 2015 года скорая медицинская помощь Волчанской центральной больницы привезла в приемное отделение 66-летнюю местную жительницу. Дежурный медик диагностировал у пенсионерки ишемическую болезнь сердца, стенокардию и правостороннюю пневмонию, после чего назначил женщине соответствующее лечение. Однако вскоре пациентка умерла от острого инфаркта миокарда.

"Эксперты проверили электрокардиограммы, которые сделали больной и пришли к выводу, что врач поставила неверный диагноз. В результате жительница Харьковской области не получила необходимой помощи и умерла", - отметили в полиции.

Было открыто уголовное производство по ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса.

В случае, если вина врача Волчанской районной больницы будет доказана, ей грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

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