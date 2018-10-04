Общество

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Украинских заробитчан предупредили о грядущих проблемах с пенсией

Украинских заробитчан предупредили о грядущих проблемах с пенсией
Каждый шестой заробитчанин может иметь проблемы с пенсией.
Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, из двух миллионов украинцев уехавших в Польшу, только один миллион официально трудоустроены. Только 300 тысяч украинцев платят налоги в пенсионную систему соседнего государства. Остальные не платят страховые взносы и у них не идет страховой стаж.

Поэтому, после возвращения в Украину, каждый шестой из работающих за границей украинских граждан будет иметь трудности с пенсионным обеспечением.

Рева напомнил, что Украина имеет соглашения о трудовой миграции с 21 страной, в которых прописан механизм социальной защиты украинских граждан. Однако, несмотря на то, в Польше работает самое большое число украинских заробитчанин, именно с этой страной профильные министерства Украины до сих пор не заключили соответствующего соглашения.

В заключении, министр социальной политики выразил надежду, что такое соглашение может быть подписано уже до конца 2018 года.

Это, по его мнению, исключит случаи, когда работающий украинец не застрахован ни в Польше, ни в Украине.

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