Украинских заробитчан предупредили о грядущих проблемах с пенсией 4 октября 2018 г. источник 0 0

Каждый шестой заробитчанин может иметь проблемы с пенсией.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева.



По его словам, из двух миллионов украинцев уехавших в Польшу, только один миллион официально трудоустроены. Только 300 тысяч украинцев платят налоги в пенсионную систему соседнего государства. Остальные не платят страховые взносы и у них не идет страховой стаж.



Поэтому, после возвращения в Украину, каждый шестой из работающих за границей украинских граждан будет иметь трудности с пенсионным обеспечением.



Рева напомнил, что Украина имеет соглашения о трудовой миграции с 21 страной, в которых прописан механизм социальной защиты украинских граждан. Однако, несмотря на то, в Польше работает самое большое число украинских заробитчанин, именно с этой страной профильные министерства Украины до сих пор не заключили соответствующего соглашения.



В заключении, министр социальной политики выразил надежду, что такое соглашение может быть подписано уже до конца 2018 года.



Это, по его мнению, исключит случаи, когда работающий украинец не застрахован ни в Польше, ни в Украине.